Propuesta de retiros de las AFP ante emergencia de incendios: Pamela Jiles endurece el tono a la primera polémica entre PDG y el futuro gobierno

La diputada, que planteó la necesidad de que la próxima administración acudiera a este elemento para enfrentar la catástrofe en el sur, desafió al futuro titular de la Segpres responda si utilizó este beneficio.

No es un misterio que la presencia de la diputada Pamela Jiles en la bancada del Partido de la Gente (PDG) es un elemento que ha influido en la relación de la colectividad con el futuro oficialismo en el Congreso, aún desde ahora.

Pero el hecho de que la “madre” de los retiros de fondos desde las AFP iniciara una campaña para traer de vuelta esta política pública, utilizada con amplitud durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, y la decisión de las próximas autoridades de frenar de plano la idea antes de que cuaje, amenaza con generar un fuerte encontrón.

Ello, porque –en entrevista con Radio Infinita- y ante la negativa expresada por la futura administración a su propuesta de retiros, abordó el tema en un tono bastante irónico, la diputada enfatizó que “casi me emociona, si yo tuviera corazón, la actitud del ministro (José) García, porque me respondió antes de dos horas… unas declaraciones que hice a las 09:00 de la mañana, me las respondió a las 11:00. Es mucho, dado que soy una pobre señora bastante anciana ya, sin ninguna influencia política”.

Tras lo cual entró al fondo de la situación, ya menos candorosa, advirtiendo que “valoro, además, la caballerosidad de sus palabras, y como parece que estamos en este diálogo republicano con el ministro, que todavía no ha asumido y ya me responde, me gustaría replicarle, continuar con este diálogo… Me gustaría, primero que nada, saber cómo votó los retiros el ministro García cuando fue senador; también me gustaría preguntarle al ministro García, que nos contara a todos, si él sacó alguno de los tres retoros previsionales”.

“Los fondos previsionales son propiedad privada de las personas”

Acto seguido, Jiles argumentó que sus cuestionamientos se deben a que García Ruminot -quien aún es senador- habría señalado que los retiros son “dañinos y que, por lo tanto, el gobierno no estaría en condiciones (de impulsarlo)”, por lo que si encontrándolos perjudiciales para la economía, García hubiera votado a favor de alguno de los retiros o, peor aún, usufructuado de alguno de ellos, estaría “en un problema”, advirtió, por lo que insta a que el futuro titular de la Segpres explique aquello.

Por otro lado,y recordó que si bien propuso un nuevo retiro en beneficio de los afectados por los incendios, a menos que tuviera resuelto el problema de la reconstrucción en Viña y en el sur.

Y sumando a más representantes del futuro gobierno, Jiles planteó que, en este contexto, le gustaría conocer las medidas de quien será ministro de Vivienda de la próxima administración, Iván Poduje, para enfrentar estos procesos de reconstrucción, porque “si no van a reconstruir, me imagino, que la propia gente va a pedir usar sus dineros para solucionar un problema gravísimo”, adelantó.