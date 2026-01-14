Contralora y fiscalizaciones: “El objetivo es generar una mejora de la conducta”
Dorothy Pérez abordó la necesaria modernización del órgano de control.
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, reflexionó sobre el rol fiscalizador del organismo, en el marco de los informes donde ha advertido del mal uso de las licencias médicas de parte de funcionarios públicos, por ejemplo.
En el marco de la entrega del premio “Alfonso Swett Opazo”, entregado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), la abogada reflexionó sobre los Consolidado de Información Circular (CIC) que la pusieron en el foco mediático, en especial el de las licencias médicas de mayo del año pasado.
“Ahí es que se generó una mirada del país hacia el trabajo que estábamos haciendo en la Contraloría. De hecho, ese CIC es el nueve. Nosotros antes de eso emitimos productos así, tan potentes como ese, que pasaron un poco desapercibidos”, dijo la titular del órgano de control.
La notoriedad mediática no fue fácil, sinceró según Pérez, quien aseguró que “es muy difícil conseguir que las personas lean nuestros informes, que tienen cerca de 100 páginas o a veces más de 100 páginas. Todos sabemos que estamos en una época en una forma de vida en el mundo muy compleja, en que el tiempo que es tan valioso, la gente lo emplea para leer solo los titulares.”
Bajo esa mirada, enfatizó que “el objetivo no es generar impacto, salvo que ese impacto sea la corrección. El objetivo no es generar noticia, es generar una mejora de la conducta”.
