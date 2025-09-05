Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

Sube el monto destinado a capacitación, pero en medio de menos empresas y trabajadores involucrados

Anuario del servicio muestra que desde el ejercicio 2018 ha subido la inversión del sector público y privado en el instrumento, pero la cobertura es inferior a los niveles prepandemia.

Por: Carolina León

Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Carolina León
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Con invitados como Claudio Bravo y Leonidas Montes, y organizado por Felipe Kast: detalles del encuentro Patagonia Summit
2
DF MAS

Sebastián de Peña sobre su padre Fernando de Peña: “Tengo la suerte de poder decir que la próxima etapa laboral de él la vamos a construir juntos”
3
DF MAS

El plan de los Paulmann para The Fresh Market
4
Señal DF

La estrategia a la que apostó Ripley para alcanzar resultados históricos
5
Mercados

Altos patrimonios chilenos arriesgan elevadas multas por no declarar impuestos en Estados Unidos
6
DF MAS

CBA: la organización empresarial chilena y las dudas sobre su relación con la Universidad de Cambridge
7
Señal DF

Matías Acevedo, integrante de Comisión Revisora del Gasto Público: “Si estuviera en los zapatos del ministro Grau, enviaría el lunes al Congreso todas las medidas legislativas"
8
Señal DF

Quiñenco llega a máximos y baja descuento de holding tras venta de paquete en Nexans
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete