¿Abril más cerca del 2%? Escalada de la tensión en Medio Oriente impulsa pronósticos para el IPC

El mercado amaneció atento a lo ocurrido en Ormuz y mientras se estimaba que en mayo podría caer el precio de los combustibles, ahora se prevé que subirán $ 10.

El mundo amaneció este lunes con los ojos puestos en el estrecho de Ormuz, a la espera de que a las 10:00 horas se hiciera efectivo el bloqueo de Estados Unidos al paso de los barcos que entren o salgan de puertos iraníes.

La medida, junto al fracaso de las conversaciones entre el país norteamericano e Irán para llegar al fin de la guerra en Medio Oriente, despertaron la reacción del mercado. Durante la mañana el barril de crudo volvió a subir a US$ 104, mientras que el Brent llegó a US$ 103. No obstante, hacia el final de la sesión retrocedieron aUS$ 99 y US$ 99,36, en cada caso.

El nuevo escenario de tensiones llevó a los analistas a revisar sus proyecciones para la inflación de abril, que ya se venía estimando sería de 1,3% a 1,7% mensual, lo que le abriría la puerta a alcanzar el 4% anual, o sea, por encima de la meta de 3% del Banco Central.

Incluso, con las nuevas condiciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría acercarse a un alza mensual de 2%.

Algo que comentó el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, en su cuenta de X. “No estaría resultado muy difícil construir un IPC de abril en o muy cerca de 2% m/m. Ahora parece venir alza muy relevante en GLP (Gas Licuado del Petróleo) que se agrega a otros combustibles e items estacionales e indexados, entre otros”, escribió.

Desde Itaú señalaron que el cuarto mes del año tendría un alza de 1,6% en los precios internos, ajustado desde un rango de 1,4% y 1,6% de la semana pasada. La misma cifra visualizaron desde Bci.

En el caso de BICE Inversiones, mantuvieron su proyección de que abril tendrá un incremento de 1,7% en el mes, impulsado por el shock de los combustibles.

Los eventos más recientes, como el bloqueo en el estrecho de Ormuz y el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, “no modifican nuestra expectativa base, ya que esta fue construida considerando un escenario de precio del petróleo aún elevado y nuevas alzas en precios de los combustibles durante esta semana”, indicó la economista del banco, Marcela Calisto.

Desde Zurich también ratificaron su proyección de entre 1,3% y 1,5%, considerando que el precio del crudo siga en los US$ 100. “Desde ya, que si la tregua terminara abruptamente implicarían riesgos claramente alcistas”, señaló el economista y estratega de inversiones para Latam de la firma, Gustavo Yana.

¿Y para mayo?

El economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, estimó que las bencinas explicarían el 70% del alza del IPC de abril, y correspondería a un punto porcentual del 1,4% proyectado para el mes. Pero que en el caso de mayo, sería solo el 0,1 pp.

Esto, porque el bloqueo en el estrecho de Ormuz y las tensiones configuran un nuevo escenario para el alza de la primera semana de mayo en las gasolinas. Mientras que el viernes pasado esperaba que incluso hubiera una caída, hoy estima que haya un “acotado aumento” en los precios para el 7 de mayo, correspondiente a $ 10 en el caso de las gasolinas y de un orden similar para el diésel. Todo, suponiendo que el barril de petróleo se ubique cerca de los US$ 105 y el tipo de cambio de $ 955.

“Si se hubiera mantenido las condiciones que veíamos desde el viernes de la semana pasada, se esperaba una caída del precio para el 7 de mayo. Con el cambio de escenario, hoy tenemos que la probabilidad de que se reduzca el precio va a ser mucho más baja”, dijo.