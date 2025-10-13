Actividades con otros bancos centrales y citas con inversionistas internacionales: la copada agenda de Rosanna Costa en reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial

La presidenta del Banco Central viajará este lunes a la capital estadounidense.

La Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, viajará este lunes a Estados Unidos para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Estas se celebrarán en Washington D.C.

Durante su estadía, Costa participará en las distintas actividades oficiales organizadas por el FMI, instancias que reúnen a representantes de la Junta de Gobernadores del Fondo y cuyo debate aborda los principales desafíos, riesgos y desarrollos que enfrenta el sistema financiero global, detallaron desde el instituto emisor.

La economista, además, tendrá reuniones bilaterales con autoridades del FMI. Entre los encuentros destacan reuniones con Rodrigo Valdés, quien el 27 de octubre asumirá como director del Departamento de Asuntos Fiscales; con el recientemente nombrado director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, y con el equipo de la Misión del FMI para Chile.

En el marco de las actividades paralelas, la presidenta del ente autónomo participará en las reuniones de gobernadores, asamblea y Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), que congrega a bancos centrales de América Latina, España, Estados Unidos y Canadá.

También, asistirá a un desayuno convocado por los bancos centrales de Dinamarca, Finlandia y Suecia, junto a presidentas y vicepresidentas de institutos emisores, “para dialogar sobre los avances y desarrollos del sistema de pagos”.

Sumado a ello, expondrá en seminarios y sostendrá reuniones con distintos inversionistas internacionales, para referirse a las perspectivas y la situación macroeconómica de Chile.