Actividades con otros bancos centrales y citas con inversionistas internacionales: la copada agenda de Rosanna Costa en reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial
La presidenta del Banco Central viajará este lunes a la capital estadounidense.
Noticias destacadas
La Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, viajará este lunes a Estados Unidos para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Estas se celebrarán en Washington D.C.
Durante su estadía, Costa participará en las distintas actividades oficiales organizadas por el FMI, instancias que reúnen a representantes de la Junta de Gobernadores del Fondo y cuyo debate aborda los principales desafíos, riesgos y desarrollos que enfrenta el sistema financiero global, detallaron desde el instituto emisor.
La economista, además, tendrá reuniones bilaterales con autoridades del FMI. Entre los encuentros destacan reuniones con Rodrigo Valdés, quien el 27 de octubre asumirá como director del Departamento de Asuntos Fiscales; con el recientemente nombrado director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, y con el equipo de la Misión del FMI para Chile.
En el marco de las actividades paralelas, la presidenta del ente autónomo participará en las reuniones de gobernadores, asamblea y Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), que congrega a bancos centrales de América Latina, España, Estados Unidos y Canadá.
También, asistirá a un desayuno convocado por los bancos centrales de Dinamarca, Finlandia y Suecia, junto a presidentas y vicepresidentas de institutos emisores, “para dialogar sobre los avances y desarrollos del sistema de pagos”.
Sumado a ello, expondrá en seminarios y sostendrá reuniones con distintos inversionistas internacionales, para referirse a las perspectivas y la situación macroeconómica de Chile.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo es litigar para el Estado? Cuatro abogados analizan las limitaciones y desafíos que enfrentan
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
Librería Catalonia y otros pierden en primera instancia millonaria disputa tras desborde del río Mapocho en 2016
“Solo queda aceptar que estos (daños) ocurrieron por la magnitud inesperada e imprevisible de la crecida del río en esa época del año, lo que constituye caso fortuito”, dijo el tribunal. Los privados apelaron.
Más de US$ 75 mil millones vale en Chile el trabajo en la casa y de cuidados, y las mujeres aportan sobre el 65%
Según una investigación realizada por ComunidadMujer y el Ministerio de Hacienda, las dimensiones con más peso son la preparación y servicio de comida, así como estar a cargo de los niños.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete