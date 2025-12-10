Chile reduce sostenidamente brechas de ingreso, pero persiste entre los países más desiguales del mundo

Según el World Inequality Report 2026, coliderado por Thomas Piketty, el 10% más rico de los chilenos concentra cerca del 69% de la riqueza nacional y el 1% más rico en torno al 37%. Ambas cifras han disminuido respecto de 2014.

El World Inequality Report 2026 reveló que Chile ha experimentado una disminución “visible” en sus niveles de desigualdad desde 2014, mejora que contrasta con la tendencia global.

El informe, elaborado por el World Inequality Lab y coordinado por los economistas Thomas Piketty y Lucas Chancel, advierte que en el mundo “la desigualdad persiste en niveles muy extremos”, con el 10% más rico concentrando el 75% de la riqueza planetaria, mientras el 50% más pobre posee apenas el 2%.

Así, el caso chileno es uno de los que muestra avances sostenidos en los últimos años. “En Chile, la desigualdad sigue siendo alta, pero ha disminuido visiblemente desde 2014”, afirma la ficha que el reporte dedica al país.

Con todo, Chile se mantiene entre las economías con mayores niveles de desigualdad a nivel global, lo que implica que, pese a la mejora, aún exhibe una fuerte concentración en la distribución del ingreso y la riqueza.

Por otra parte, el país registra un desempeño relativamente favorable en el Inequality Transparency Index, indicador incluido en esta edición que mide la calidad y accesibilidad de los datos disponibles para evaluar la desigualdad, aunque todavía distante de los estándares más altos de transparencia a nivel mundial.

La fotografía a Chile

El informe detalla que el 10% más rico de Chile concentra cerca del 69% de la riqueza nacional y el 1% más rico, alrededor del 37%. Sin embargo, ambas cifras han disminuido respecto de las reportadas en 2014.

Por el lado del ingreso, el país muestra también mejoras: el top 10% percibe cerca del 60% del ingreso total, una cifra elevada pero menor que la observada en la primera mitad de la década pasada. En tanto, el 50% más pobre ha incrementado marginalmente su participación, situándose en torno al 8%.

En 2024, el ingreso promedio del 10% más rico de la población chilena equivale a alrededor de 72 veces el ingreso promedio del 50% más pobre, un retroceso respecto de la relación registrada en 2014, cuando superaba las 89 veces.

Una de las mejoras más destacadas para Chile se observa en el ámbito de la transparencia estadística. En el Inequality Transparency Index -incluido por primera vez en esta edición del informe- el país obtiene 8 puntos sobre 20, ubicándose relativamente bien en América Latina gracias a la disponibilidad de microdatos fiscales, encuestas representativas y series históricas amplias, lo que permite una medición más precisa y comparable de la desigualdad.

Este desempeño ha sido posible gracias al trabajo de organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Banco Central, según indica el reporte.

El país frente al mundo y la región

La comparación internacional del World Inequality Report 2026, basada en países con información homogénea y comparable, muestra que la desigualdad sigue siendo especialmente elevada en algunas economías como Sudáfrica y Brasil, mientras que en varias naciones europeas —entre ellas Suecia, Dinamarca y Eslovenia— los indicadores distributivos son considerablemente más bajos.

Chile, si bien continúa exhibiendo niveles altos de desigualdad en perspectiva global, presenta una trayectoria de mejora respecto de años previos. A nivel regional, el país destaca frente a Brasil, Colombia, México y Argentina tanto por la reducción de desigualdad observada desde 2014 como por la disponibilidad de datos para su medición.

Dentro de América Latina, solo Uruguay y Costa Rica muestran indicadores similares o mejores que Chile en términos distributivos, aunque con menor profundidad estadística.