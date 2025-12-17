Costa y la inflación a la meta: “Es una proyección y la tarea tampoco se acabará el día que ello ocurra”

Tras cuatro años, la inflación da señales de estar muy cerca de volver a la meta establecida por el Banco Central de 3%. Se trata de un tránsito largo, que incluso llevó a los chilenos a complicarse con precios que en agosto de 2022 llegaron al 14% anual, como consecuencia de una alta liquidez que se instaló en el país debido a los millonarios retiros de fondos de pensiones y ayudas estatales con las que Gobierno respondió a los efectos de la crisis del Covid-19.

Al presentar el Informe de Política Monetaria (IPoM) ante la comisión del Senado, la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, afirmó que este cierre de año viene marcado por un reporte que da cuenta de que “la inflación ha bajado más rápido de lo que previsto en el IPoM anterior, lo que se da en un entorno económico global y local algo mejor que lo esperado”.

En el escenario central del reporte, la variación de los precios internos llegaría al objetivo de 3% en el primer trimestre de 2026, mientras que hace tres meses se pensaba en el tercero. Un factor que estuvo detrás de la baja de la tasa de interés de política monetaria en la reunión del martes desde 4,75% a 4,5%.

“Esta proyección considera un comportamiento más favorable de algunos factores de costos, entre ellos la apreciación que ha tenido el peso y una reducción del elevado crecimiento de los salarios en trimestres previos. Todo esto, en un contexto en que se han reducido los riesgos inflacionarios que destacamos en el informe anterior”, explicó Costa.

“La diferencia se concentró en los precios de los bienes, en lo que incidió la apreciación del peso -de más de 4% desde el IPoM anterior- y el efecto que habrían tenido los desvíos de comercio sobre el precio de algunos productos importados. También incidió el comportamiento atípico del precio de algunos alimentos. En los servicios, no se observaron grandes diferencias”, profundizó más tarde la presidenta.

Y agregó que “el crecimiento de los costos laborales se ha ralentizado, aunque en términos nominales sigue por sobre sus promedios históricos”.

“Hoy, con la inflación ya más cerca de volver al 3%, reconocemos que la tarea de controlar la inflación no ha sido sencilla, pero podemos decir con orgullo que el Banco Central lo está logrando con costos limitados para la economía”, subrayó Costa.

Pero también puso una nota de prudencia: “La inflación en 3% todavía es una proyección y la tarea tampoco se acabará el día que ello ocurra”.

El IPoM da cuenta de un comportamiento más favorable de algunos factores de costos, en un contexto en que los riesgos para la convergencia inflacionaria se han reducido. Entre otros elementos, el informe resalta la apreciación del peso, el menor avance de los costos laborales -que no obstante sigue por sobre sus promedios históricos- y expectativas alineadas con el 3%.

Respecto de la inflación sin volátiles, el retorno al 3% la autoridad lo ve hacia mediados del próximo año.

Además de la apreciación del tipo de cambio real, el banco mencionó una reducción de las tarifas eléctricas a inicios del próximo año, conforme a lo que ha sido informado por la autoridad en esa materia.

El documento añadió que las presiones inflacionarias serán acotadas por el lado de la demanda, dado que la mayor inversión se concentra en transables y algunos indicadores sugieren un incremento de la productividad.