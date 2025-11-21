Dipres pide a ministerios acotar a lo necesario las cuotas a organismos internacionales
En un extenso oficio, la repartición agrupa por primera vez la información sobre el pago de cuotas de membresías y contribuciones voluntarias a entes multilaterales. Todo esto en medio de un contexto de estrechez fiscal.
Cada peso cuenta en momentos de estrechez. Esa pareciera ser la consigna principal hoy tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Y recientemente la Dipres puso su foco sobre un nivel de gasto que es importante para las entidades del Estado: las cuotas de membresía y las contribuciones voluntarias que paga el Estado de Chile a organismos internacionales.
Desde este año, todos estos aportes -que están denominados en distintas monedas, como dólar estadounidense, euro, franco suizo y yen japonés- están centralizados en la Cancillería para procesar el respectivo pago.
Aprovechando aquello, el pasado 27 de octubre la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, remitió un extenso oficio a 31 organizaciones del aparato público estableciendo las nuevas directrices y pidiéndoles información respecto a las cuotas que le corresponden y si el monto es el correcto, para que estas sean asumidas por Relaciones Exteriores.
En el texto, por primera vez la Dipres precisa la información sobre los aportes a entidades multilaterales, con datos a 2024, que fue el último año en que los desembolsos fueron de cargo de cada secretaría de Estado.
Fruto de un trabajo conjunto entre Dipres y la Cancillería, Martínez pidió a los titulares de las reparticiones informar respecto de la participación de Chile en los organismos a los cuales se les pagan cuotas, “así como los beneficios directos e indirectos que percibe y los cargos que ostenta Chile o chilenoas/os en dichos organismos”.
“Por otra parte, considerando las medidas de austeridad fiscal implementadas, se requiere que los servicios evalúen qué cuotas son las estrictamente necesarias de mantener en 2025 y 2026”, cierra la ingeniera.
Javiera Martínez, directora de Presupuestos.
¿Dónde se concentran?
Son múltiples las reparticiones que realizan aportes a entidades globales en las cuales Chile participa. Destacan áreas como la minería, la cultura, la ciencia, el trabajo, la innovación, la regulación tributaria y financiera, la defensa, la justicia, los Derechos Humanos, la salud, la educación, el emprendimiento, y la mujer y la equidad de género.
Asimismo, se registran aportes a organismos claves como Unicef, la FAO, la Corte Penal Internacional, la Agencia Internacional de Energía y su símil de Energía Atómica, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, la Cruz Roja, la OMS, ONU Mujeres, la OIT y la OTAN, por citar solo algunos (ver tabla).
Entre los aportes superiores a US$ 1 millón y 1 millón de euros, resaltan la cuota regular que paga Agricultura a la FAO (US$ 1,2 millones); los 3,4 millones de euros que compromete Energía en dos aportes al Organismo Internacional de Energía Atómica; los 1,5 millones de euros que aporta Justicia a la Corte Penal Internacional; y los US$ 1,2 millones que reporta Salud a la Organización Mundial de Salud (OMS).
