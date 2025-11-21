Dipres pide a ministerios acotar a lo necesario las cuotas a organismos internacionales

Cada peso cuenta en momentos de estrechez. Esa pareciera ser la consigna principal hoy tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Y recientemente la Dipres puso su foco sobre un nivel de gasto que es importante para las entidades del Estado: las cuotas de membresía y las contribuciones voluntarias que paga el Estado de Chile a organismos internacionales.

Desde este año, todos estos aportes -que están denominados en distintas monedas, como dólar estadounidense, euro, franco suizo y yen japonés- están centralizados en la Cancillería para procesar el respectivo pago.

Aprovechando aquello, el pasado 27 de octubre la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, remitió un extenso oficio a 31 organizaciones del aparato público estableciendo las nuevas directrices y pidiéndoles información respecto a las cuotas que le corresponden y si el monto es el correcto, para que estas sean asumidas por Relaciones Exteriores.

En el texto, por primera vez la Dipres precisa la información sobre los aportes a entidades multilaterales, con datos a 2024, que fue el último año en que los desembolsos fueron de cargo de cada secretaría de Estado.

Fruto de un trabajo conjunto entre Dipres y la Cancillería, Martínez pidió a los titulares de las reparticiones informar respecto de la participación de Chile en los organismos a los cuales se les pagan cuotas, “así como los beneficios directos e indirectos que percibe y los cargos que ostenta Chile o chilenoas/os en dichos organismos”.

“Por otra parte, considerando las medidas de austeridad fiscal implementadas, se requiere que los servicios evalúen qué cuotas son las estrictamente necesarias de mantener en 2025 y 2026”, cierra la ingeniera.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

¿Dónde se concentran?

Son múltiples las reparticiones que realizan aportes a entidades globales en las cuales Chile participa. Destacan áreas como la minería, la cultura, la ciencia, el trabajo, la innovación, la regulación tributaria y financiera, la defensa, la justicia, los Derechos Humanos, la salud, la educación, el emprendimiento, y la mujer y la equidad de género.

Asimismo, se registran aportes a organismos claves como Unicef, la FAO, la Corte Penal Internacional, la Agencia Internacional de Energía y su símil de Energía Atómica, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, la Cruz Roja, la OMS, ONU Mujeres, la OIT y la OTAN, por citar solo algunos (ver tabla).

Entre los aportes superiores a US$ 1 millón y 1 millón de euros, resaltan la cuota regular que paga Agricultura a la FAO (US$ 1,2 millones); los 3,4 millones de euros que compromete Energía en dos aportes al Organismo Internacional de Energía Atómica; los 1,5 millones de euros que aporta Justicia a la Corte Penal Internacional; y los US$ 1,2 millones que reporta Salud a la Organización Mundial de Salud (OMS).