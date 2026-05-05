Encuesta del Banco Central: Empresas ajustan al alza sus expectativas de precios para este año, pero mantienen para el próximo
Mientras que en el trimestre móvil anterior esperaban que los precios en 12 meses se ubicaran en 3%, las expectativas subieron y ahora las firmas estiman que alcanzarán el 3,3%.
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La guerra en Medio Oriente continúa y se ha hecho sentir en las expectativas de inflación. Así lo reveló la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios del trimestre móvil enero-febrero-marzo, en la que las empresas ajustaron al alza sus previsiones de inflación para este año.
Mientras que en el trimestre móvil anterior esperaban que los precios en 12 meses se ubicaran en 3%, las expectativas subieron y ahora las firmas estiman que alcanzarán el 3,3%.
No obstante, se sigue manteniendo que en 24 meses volverán a 3%, acorde a la meta del Banco Central.
“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario en que la percepción de alzas en los costos aumenta en el último trimestre móvil, revirtiendo la desaceleración observada en los meses previos”, indicó el ente rector.
Aun así, precisaron que los precios de venta permanecen sin variaciones, ubicándose en torno a la zona de neutralidad. Los niveles de venta también se mantienen sin variaciones relevantes. “En este contexto, los márgenes de ganancia se reducen levemente”, señalaron.
Frente a la influencia de distintos factores sobre los precios de venta de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, la encuesta indicó que tanto los costos como la disponibilidad de insumos han aumentado su presión al alza en los precios en lo más reciente.
“La influencia del tipo de cambio se mantiene por debajo del nivel neutral, pero revierte parte del descenso de los meses anteriores”, señalaron.
Por otro lado, los niveles de ventas continúan ejerciendo una presión a la baja en los precios.
En tanto, aumentó el porcentaje de empresas que espera un aumento en los costos de sus insumos, así como aquellas que esperan aumentar sus precios de venta en 12 meses más.
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