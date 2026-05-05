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Encuesta del Banco Central: Empresas ajustan al alza sus expectativas de precios para este año, pero mantienen para el próximo

Mientras que en el trimestre móvil anterior esperaban que los precios en 12 meses se ubicaran en 3%, las expectativas subieron y ahora las firmas estiman que alcanzarán el 3,3%.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 09:16 hrs.

Banco Central encuestas precios Amanda Santillán
<p>Encuesta del Banco Central: Empresas ajustan al alza sus expectativas de precios para este año, pero mantienen para el próximo</p>

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