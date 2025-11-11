Click acá para ir directamente al contenido
Hacienda ingresará hoy indicaciones al Presupuesto sin acuerdo con Chile Vamos ni con Republicanos

El partido de Kast rechazó este martes sumarse a las conversaciones con el Ejecutivo, ante la negativa previa de Chile Vamos y Demócratas. El SII finalmente expuso detalles del desempeño de la Ley de Cumplimiento Tributario solo ante asesores del oficialismo.

Por: S. Valdenegro, R. Carrasco y J.T. Rodríguez

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Hacienda presupuesto Partido Republicano Macroeconomía
Foto: Ministerio de Hacienda

