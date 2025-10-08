IPC de septiembre sube dentro de las expectativas y la inflación en 12 meses se acelera a un 4,4%
El INE informó que el mes pasado el Índice de Precios al Consumidor avanzó 0,4%. Por productos, destacó el fuerte aumento en el precio de los tomates, aunque bajó el valor de la carne.
Noticias destacadas
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cumplió con las expectativas y subió un 0,4% en septiembre, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que aceleró la inflación en 12 meses a un 4,4%.
"Destacaron las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de recreación, deportes y cultura, y la disminución de la división de información y comunicación", dijo el INE en un comunicado.
Analistas esperaban un avance de 0,4% en el IPC de septiembre, según el consenso de las estimaciones en la encuesta Bloomberg y la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central.
Nueve de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%) y recreación, deportes y cultura (1,3%). De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó información y comunicación (-0,2%).
La primera, anotó aumentos mensuales en 10 de sus 15 clases. De los 81 productos que componen la división, 55 presentaron alzas en sus precios, destacando tomates (19%) y pan (1,7%).
Recreación, deportes y cultura, en tanto, consignó avances mensuales en ocho de sus 14 clases. Mientras que de los 25 productos que la componen, 13 consignaron incrementos en sus precios, destacando paquetes turísticos internacionales (8,5%), seguido de juguetes (9%).
Por último, información y comunicación registró descensos en tres de sus ocho clases, y de los nueve productos que componen la división, tres consignaron bajas en sus precios, resaltando suscripción a contenidos audiovisuales (-1,8%) y televisores (-1,7%).
Otros productos del mes que subraya el INE son: transporte en bus interurbano (12,8%), alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,8%), carne de vacuno (-2,3%) y transporte aéreo internacional (-9,4%).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
2IT, la startup que presentará en el Summit City Lab Biobío en Concepción su agente de IA conversacional para análisis territorial
La firma creó una plataforma que combina datos espaciales, análisis territorial e inteligencia artificial para resolver desafíos en sectores como energía, logística, infraestructura y desarrollo urbano.
SouthernCross lanza oficialmente venta de Baker y prepara roadshow internacional de la compañía
Recorrerán Norteamérica, Europa y el Medio Oriente para ofrecer el activo a fondos de inversión y soberanos, entre otros inversionistas. En el evento, revelaron el plan de crecimiento de la empresa para los próximos cinco años.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete