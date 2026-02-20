Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Moody´s raya la cancha: “Esperamos que en los próximos años no se observe una desviación fiscal como en los últimos años”

La vocera de la clasificadora de riesgo asegura que la credibilidad fiscal de Chile se mantiene pese al IFP del cuarto trimestre de 2025, y confirma una mirada positiva sobre la economía local.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Lunes 23 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Catalina Vergara Fisco clasificación calificadora deuda gobierno
<p>Moody´s raya la cancha: “Esperamos que en los próximos años no se observe una desviación fiscal como en los últimos años”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

El millonario bono que Latam repartió entre sus trabajadores por los buenos resultados
2
DF MAS

Ximena Lincolao, próxima ministra de Ciencias: “Toda mi carrera en EEUU me preparó para esto”
3
DF MAS

De Quillota a El Salvador: el ambicioso plan de Sudmédica para levantar un hub clínico en Centroamérica
4
DF MAS

Estimado ChatGPT, por favor, construye una cartera de inversiones óptima para mí
5
DF MAS

Nicolás, el hombre tras el real estate de la familia Weinstein: “No creemos en hacer negocios pasivos. Hacemos inversiones con influencia”
6
DF MAS

Cencosud a un año de la muerte de Horst Paulmann: el rearme del grupo y los nuevos planes que lideran sus hijos Manfred y Peter
7
DF MAS

Maurice Poirrier, el chileno al que Jack Dorsey le pagó para mantener el código de Bitcoin
8
DF MAS

Bulk: la startup de cobranza por WhatsApp que factura US$ 1 millón con un equipo de seis personas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete