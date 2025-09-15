Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “El crecimiento del gasto en el Presupuesto 2026 será menor al de otros años”

En su primer y último Chile Day, el jefe de Hacienda destacó el compromiso con la convergencia fiscal, lo cual explica que quedará pasmado en la ley de Presupuestos para el próximo año. Destaca que será un erario que va a ser social y fiscalmente responsable.

Por: Sandra Burgos, desde Londres, Inglaterra

Publicado: Lunes 15 de septiembre de 2025 a las 16:46 hrs.

Hacienda gobierno Chile Day presupuesto
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Empresa que se autodenominó pionera en vender cervezas artesanales en Chile se va a quiebra
2
Empresas

Tribunal absuelve a trabajador que recibió por error sueldo de $ 165 millones y luego renunció
3
Empresas

El 20% de los aserraderos de Chile cerró en los últimos cinco años y pequeñas forestales ponen en duda su viabilidad
4
Economía y Política

Cómo se prepara el SII para aplicar la nueva obligación de formalizarse para realizar actividades económicas y hacer trámites con el Estado
5
Mercados

Cómo funcionaría “Pie Cero”, la propuesta de Matthei para que jóvenes de clase media accedan a la vivienda propia
6
DF MAS

Quiénes son los dueños del “pisco Republicano” que apareció en la franja del debate
7
DF MAS

El negocio inmobiliario en Uruguay que une a Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer y Ochoalcubo
8
DF MAS

El paso al costado de directorios que protagoniza Nicolás Luksic Puga
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete