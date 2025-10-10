Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Presupuesto 2026: economistas del CEP se reúnen con la comisión asesora para recortar el gasto público

Durante la reunión, se compartieron diagnósticos y propuestas, que convergen en un mismo objetivo: avanzar hacia una gestión fiscal más eficiente, sostenible y responsable. Al contrastar sus enfoques, se evidenciaron juicios compartidos, consenso técnico y complementariedad de los análisis.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 16:35 hrs.

Sebastian Valdenegro presupuesto Hacienda Economistas
<p>Crédito: CEP.</p>

Crédito: CEP.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

“Uno de los problemas es que no hay consecuencias”: contralora Pérez llama a enfrentar el “triángulo del fraude”
2
Empresas

Tras intensas negociaciones de último minuto, minera del grupo Luksic y sindicato llegan a acuerdo y evitan histórica huelga en Los Pelambres
3
Empresas

Viñas anticipan que crisis del vino chileno se prolongará por unos años y buscan reinventarse con nuevas estrategias y mercados
4
Empresas

Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
5
Empresas

Continúa la venta de acciones de Falabella: Giorgianna Cúneo vende papeles del retailer por $ 165 millones
6
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
7
Empresas

Telefónica Chile admite lo que todo el mercado ya sabía: "se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes" por la empresa
8
DF MAS

Álvaro Díaz y 31 minutos después de Tiny Desk: “Tenemos la responsabilidad de no pisar el palito”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete