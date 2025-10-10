Presupuesto 2026: economistas del CEP se reúnen con la comisión asesora para recortar el gasto público
Durante la reunión, se compartieron diagnósticos y propuestas, que convergen en un mismo objetivo: avanzar hacia una gestión fiscal más eficiente, sostenible y responsable. Al contrastar sus enfoques, se evidenciaron juicios compartidos, consenso técnico y complementariedad de los análisis.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) reunió hoy a miembros de dos grupos de trabajo que recientemente realizaron propuestas para contener el crecimiento del gasto público y mejorar su eficiencia en el país: quienes trabajaron en la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público: María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga; y la Comisión CEP sobre Gasto Público, conformada por los investigadores Rodrigo Vergara, Sebastián Soto, Gabriel Ugarte y Fernando Bastidas.
Además, participaron por parte del CEP, su director ejecutivo, Leonidas Montes; el coordinador académico e investigador, Sebastián Izquierdo, y el investigador del CEP y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez.
En el marco del encuentro, ambos equipos coincidieron en que el trabajo desarrollado constituye un aporte concreto para orientar la adopción de medidas de contención y reducción del gasto público, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.
De cara a la discusión del Presupuesto 2026, se subrayó la necesidad de avanzar con sentido de urgencia en esta agenda de reformas estructurales de corto, mediano y largo plazo, destacando que se trata de una oportunidad real para fortalecer la disciplina fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
