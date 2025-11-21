Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Presupuesto avanza en el Senado con 18 partidas despachadas y Gobierno y Congreso se dan más plazo para alcanzar acuerdo

Este sábado será el plazo máximo para ingresar indicaciones, mientras que el lunes la Cámara Alta discutirá el erario hasta total despacho.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 14:56 hrs.

Sebastian Valdenegro gobierno Hacienda Congreso presupuesto
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bci eleva su salario mínimo a más de $ 1 millón y anuncia paquete de 15 medidas de bienestar
2
DF MAS

Avalancha de cambios en La Parva y Valle Nevado: tres nuevos gerentes generales y creación de holding local de Mountain Capital Partners
3
Empresas

Radiofármacos y fuga de talentos: por qué cayó el físico teórico que dirigía la Comisión Chilena de Energía Nuclear
4
Mercados

El rearme de BBVA en Chile: apuesta por financiar a grandes empresas e ingresará a negocio de M&A en 2026
5
Economía y Política

El juicio del mundo tax a las propuestas tributarias de Jara y Kast
6
Mercados

Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
7
Economía y Política

Embajador de EEUU en Chile apunta a Boric: “Perjudica al pueblo chileno en todas las negociaciones que se están llevando a cabo”
8
Mercados

Bolsa chilena cae y Wall Street busca una dirección en medio del nerviosismo por la posibilidad de una burbuja financiera
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete