Rodrigo Vergara critica que se estén discutiendo posibles exenciones de IVA en el marco de la ley miscelánea que prepara Kast

El investigador senior del CEP también indicó que "es muy difícil hoy día lograr el 2%" de crecimiento para este año.

El investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, se refirió al proyecto misceláneo de reactivación económica que prepara el gobierno, a anunciarse en la noche de este miércoles por el Presidente José Antonio Kast.

En el encuentro "Momento Económico", organizado por el mismo think tank, el economista abordó lareducción gradual del impuesto corporativo de 27% a 23%, junto con la reintegración del sistema tributario que presentará el Ejecutivo. Así, enfatizó que todavía no se conocen iniciativas de compensación, que pueden venir de la mano de tributación o gasto.

“Sobre todo porque las bajas de impuestos tienen efectos fiscales inmediatos o muy rápidos y los efectos positivos en el crecimiento y la recaudación son más lentos. Yo creo que lo tiene super claro en la actual administración, pero va a ser parte importante de la discusión”, indicó el expresidente del Banco Central.

Además, señaló que la rebaja del impuesto corporativo tendría un “acuerdo bastante amplio” entre los economistas y que “no debiese ser tanto problema”, pero sí podría haber temas desde el punto de vista político.

“A mí me me preocupa mayormente, fuerte, cuando veo la discusión respecto a medidas alternativas que produzcan otro tipo de efectos. Entonces empezamos a hablar de exenciones al IVA y de cosas que creo que pueden ser recomplicadas”, expuso.

Agregóque “espero que esas iniciativas, que salen del mundo político, no prosperen y mantengamos cierta lógica, cierta simplicidad, ciertas reglas parejas en el sistema tributario”.

Además, el director de empresas indicó que de agregarse medidas de apoyos “lo hagamos de forma directa y no en base a estas medidas que son más generalizadas y que son bastante costosas”.

2% descartado

Acerca de la situación económica actual, Vergara señaló que “con la situación actual, 2026 difícilmente puede ser un buen año económico, yo creo que lo que se puede esperar (...) es que en la segunda parte del año la economía empieza a repuntar y que cifras mejores ya se vean el próximo año”.

Así, precisó que puede ser que no se cumplan las proyecciones de crecimiento para este año.

“El escenario base del Banco Central probablemente ya está desactualizado, de 1,5% y 2,5%. Es muy difícil hoy día lograr el 2%. Ya ese escenario está desactualizado, es menos. Y evidentemente, si esto se prolonga, va a ser todavía más bajo”, afirmó.

De esta manera, Vergara también afirmó que no habrían recortes en la tasa de política monetaria para más adelante y que perfectamente se puede realizar de que no hay ninguna baja adicional en lo que resta este año”.