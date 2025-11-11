Vergara califica como “muy buena noticia” el IPC de octubre, pero advierte sobre "sacar cuentas alegres con un solo dato”

El expresidente del Banco Central aseguró que Chile se encamina a lograr un crecimiento económico de 2,5% este año.

Un extenso repaso del escenario macroeconómico local hizo el investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, ad portas de la elección presidencial y parlamentaria de este domingo 16 de noviembre.

En el encuentro mensual “Momento Económico” que organiza el CEP, el expresidente del Banco Central puso atención en una de las últimas cifras conocidas: la nula variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que llevó a la inflación anual a bajar desde un 4,4% a un 3,4%.

El economista reconoció que “la inflación de octubre fue bastante más baja que la esperada”, y calificó el dato como “una muy buena noticia”.

Eso sí, puso paños fríos al entusiasmo. “Hay que tener cuidado con la inflación y con sacar cuentas alegres con un solo dato”, declaró, y sumó que “evidentemente va a ser muy importante lo que pase con las próximas inflaciones”.

Pero, de momento, el citado resultado abriría la puerta a un relajamiento monetario en la última reunión del año. “A menos que noviembre nos traiga una sorpresa muy fuerte en el sentido inverso, debiera probablemente seguir el proceso de baja de tasas de interés”, opinó Vergara.

Sobre el tipo de cambio, el economista destacó que este ha bajado respecto a sus máximos.

“Cuando uno piensa que el peso del cobre está muy alto, cuando uno piensa que viene un cambio político, desde mi perspectiva, bueno para la economía, cuando uno piensa que Chile va a bajar la tasa -pero probablemente más lento que Estados Unidos-, todo eso podría tener un impacto en el tipo de cambio”, señaló. Esto, dijo, en un escenario en que “el tipo de cambio se mantiene persistentemente fuerte y arriba”.

Respecto a la actividad económica, Vergara afirmó que “Chile se encamina a un crecimiento de 2,5% este año”. “Puede ser 2,5% o un poquito menos”, precisó después.

Por otro lado, aseguró que “seguimos con un problema en el mercado laboral importante”, y calculó que aún faltan 240 mil empleos para llegar a la tendencia prepandemia.

Para el expresidente del ente autónomo, otro “problema” es la situación fiscal.

“Probablemente, no se van a cumplir las metas este año y las nuevas metas tampoco y vamos a ver si se puede cumplir lo de 2026, pero eso la verdad es que es otro gobierno, entonces se tira la pelota para el próximo gobierno”, declaró.

Más tarde, dijo que aunque es difícil, “sí puede hacerse una baja significativa en el gasto público”.

A su vez, señaló ser partidario de una “baja agresiva, audaz, del impuesto corporativo. No una baja de uno o dos puntos. Una baja significativa”.

La economía y los incumbentes

En su presentación, el economista también adelantó un estudio que está por publicarse, que realizó junto al investigador asistente del CEP, Fernando Bastidas, sobre el efecto de la economía en las votaciones.

“La economía impacta en el voto. El incumbente gana cuando la economía mejora y pierde cuando la economía empeora”, explicó.

“Aquí vemos un mejoramiento de la expectativa y una caída en la votación del incumbente (...) A la economía chilena le ha ido mal en los últimos años. El incumbente, el que está en el Gobierno, no ha podido cambiar la situación y eso hace que se lo castigue en términos de la votación. Pero, notablemente, el electorado espera que el próximo gobierno lo haga mejor, que mejore la situación económica hacia adelante”, continuó Vergara.

“Cuando al nuevo, que entra, le vaya bien en lo económico, ahí eventualmente se podría quebrar este ciclo y el incumbente ser reelecto”, afirmó.

Vergara afirmó que “la derecha se prepara para gobernar”, con un segunda vuelta donde estaría la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, “probablemente” y “todo indica” que su contrincante sería el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“En segunda vuelta ganaría él”, dijo sobre el exdiputado.