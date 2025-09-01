Vestuario y calzado impulsan el fuerte avance de las importaciones del retail

10,8 % creció el Índice de Volumen de Importaciones en el primer semestre.

Las importaciones del retail no paran. Así lo evidenció la última edición del Índice de Importaciones del sector-elaborado por el departamento de estudios de la Cámara Nacional de Comercio junto a la consultora Quant Research-, el cual arrojó que el segundo trimestre de 2025 estuvo marcado por un fuerte repunte en el volumen las internaciones de productos para el rubro, con alzas de dos dígitos en todas las categorías.

El Índice de Volumen de Importaciones del Retail marcó un alza anual de 13,4%, levemente sobre el resultado del primer trimestre, cerrando así la primera mitad del año con un alza de 10,8%.

Así, en el período destacaron las categorías vestuario y calzado, que no solo aumentaron sus internaciones, sino que también han liderado el dinamismo en ventas dentro del comercio formal, “confirmando una estrecha relación entre mayor disponibilidad importada y mejor desempeño en consumo”.

De hecho, en el detalle, dichas categorías registraron alzas anuales de 16,6% y 26,1% respectivamente en su volumen importado, acumulando en el primer semestre incrementos de 18,9% y 20,5% cada una.

En paralelo, las categorías eléctricas también mostraron aumentos relevantes en sus volúmenes, aunque en parte explicados por una baja base de comparación, “lo que refleja más bien un ajuste de inventarios que una expansión sólida de la demanda final”, explica el informe.

Efecto aranceles

En términos de precios, el informe expone que el comportamiento fue divergente entre no durables y durables.

En el caso de vestuario y calzado se observaron alzas trimestrales en los valores unitarios internacionales. “Aquí es clave el contexto internacional, el aumento de aranceles en Estados Unidos bajo la administración Trump ha generado presiones adicionales en bienes intensivos en Asia como vestuario y calzado, empujando al alza sus costos internacionales y contribuyendo al quiebre de la tendencia de bajas observado en trimestres previos”, dice el informe.

En contraste, en las categorías eléctricas hubo caídas o nulos cambios en los precios internacionales, “lo que favorece la competencia vía promociones, pero también refleja una mayor debilidad de la demanda en estos segmentos de mayor desembolso”.

Con todo, el informe concluye que en la primera mitad de 2025 se observa “una sincronía positiva entre ventas e importaciones en no durables, donde el aumento de internaciones ha apoyado la recuperación del consumo. En cambio, en los durables persiste un desajuste: los volúmenes crecen con fuerza, pero en un mercado que sigue mostrando cautela”.