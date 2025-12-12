12 balas de plata: el precedente para que La Moneda nombre a directores de servicios clave
Piñera y Boric usaron esta facultad en la DT, Sistema de Evaluación Ambiental, Fiscalía del MOP, Indap, Fonasa y Conadi.
Una nueva administración de Gobierno trae aparejado el nombramiento de numerosos cargos por parte de quien llegue a habitar La Moneda, en este caso desde el 11 de marzo de 2026. Pero así como pone su sello en muchos puestos del aparato público, incluido ministros y subsecretarios -entre los principales-, desde 2016 enfrenta algunas limitaciones.
En dicho año se estableció que quien asuma la Presidencia de la Reública podrá hacer uso de la facultad de remover a solo 12 altos cargos directivos que hayan asumido tras superar procesos de selección o concursos públicos vía Alta Dirección Pública (ADP). Esto, como parte de un proceso de profesionalización del Estado.
Dicha figura, que se conoce como “las 12 balas de plata”, solo puede ejercerla durante los primeros tres meses de Gobierno.
Los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric han sido los que han utilizado ese margen y, en ambos casos, se repiten seis nombramientos.
En 2018, los 12 cargos ADP nombrados por el primero fueron en Fonasa, Instituto Nacional de Deportes, Conadi, Sename, Sistema de Evaluación Ambiental, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Educación, Indap, Sernac, INE, Tesorería y Fiscalía del MOP.
En 2022, Boric designó por este mecanismo a los titulares de la DT, Fiscalía del MOP, Fonasa, Superintendencia de Salud, Sistema de Evaluación Ambiental, Servicio Nacional de Migraciones, InvestChile, Comisión Nacional de Riego, Indap, Servicio de Impuestos Internos; Fosis y Conadi.
Realizados los 12 nombramientos, el jefe de Estado entrante puede solicitar la renuncia a otros directivos de primer nivel jerárquico, aunque no puede nombrar a sus sucesores, sino que debe solicitar que el sistema de ADP convoque a un concurso público para llenar esa vacante.
En caso de remover a alguno de esos directivos se le deberá indemnizar por los años de servicio, con un tope de seis años, siempre que se les haya pedido la renuncia y no hayan tenido sanción civil, penal o administrativa. En caso de vencerse el plazo de su nombramiento, no se realiza pago alguno.
La ley establece, a su vez, que en el caso de los cargos de segundo nivel jerárquico del sistema de ADP (jefes de división o departamentos), se les puede desvincular durante los seis primeros meses de Gobierno, con comunicación escrita y fundada al Consejo de ADP, que puede citar a la autoridad a informar sobre el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño y los motivos de la desvinculación.
