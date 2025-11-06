Click acá para ir directamente al contenido
ANP repudia intento de la fiscalía de vulnerar el secreto de fuente periodística en el marco del "caso Hermosilla"

La Asociación Nacional de la Prensa calificó como una “grave amenaza a la libertad de expresión” la solicitud de interceptar datos telefónicos de 11 periodistas relacionados al caso del abogado, medida que ya fue rechazada por los tribunales.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 6 de noviembre de 2025 a las 16:28 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

