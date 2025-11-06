ANP repudia intento de la fiscalía de vulnerar el secreto de fuente periodística en el marco del "caso Hermosilla"
La Asociación Nacional de la Prensa calificó como una “grave amenaza a la libertad de expresión” la solicitud de interceptar datos telefónicos de 11 periodistas relacionados al caso del abogado, medida que ya fue rechazada por los tribunales.
Noticias destacadas
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se pronunció este jueves ante la solicitud que hizo la Fiscalía de Occidente para interceptar datos telefónicos confidenciales de 11 periodistas de diversos medios de comunicación del país en el contexto de reportajes sobre el denominado "caso Hermosilla".
La organización dijo en un comunicado que "repudia categóricamente cualquier intento de vulnerar el secreto profesional y la reserva de la fuente periodística, pilares fundamentales para el ejercicio libre e independiente del periodismo y la salud de nuestra democracia".
Esta acción -señaló la ANP- "si bien fue acertadamente rechazada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y posteriormente por la Corte de Apelaciones, constituye una grave amenaza a la libertad de prensa" y "constituye en sí misma un acto de amedrentamiento que inhibe el libre ejercicio del periodismo”.
En esa línea, el gremio recordó que la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo garantiza a los profesionales de la prensa el derecho a mantener en reserva sus fuentes, incluso ante requerimientos judiciales. “No se trata de un privilegio personal de los periodistas, sino de una garantía esencial para que las fuentes puedan entregar información de interés público sin temor a represalias”, enfatizó la entidad.
La ANP llamó a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial a respetar “de manera irrestricta” la legislación vigente en esta materia y a abstenerse de incluir a periodistas en actuaciones que directa o indirectamente puedan vulnerar el secreto de sus fuentes.
Finalmente, la organización manifestó su solidaridad con los profesionales afectados y reafirmó su compromiso de apoyar “todas las acciones administrativas y legales necesarias” para impedir futuros atentados contra el ejercicio periodístico y la libertad de prensa
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Condenan a Costanera Norte y Sacyr a indemnizar con $ 1.387 millones a cinco empresas afectadas por desborde del río Mapocho en 2016
Sentencia del 24º Juzgado Civil de Santiago beneficia a las inmobiliarias Nuevo Espacio, Almahue, Amanecer y Del Alba así como a la empresa exportadora JCP Foods.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete