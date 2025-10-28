Click acá para ir directamente al contenido
Contraloría da duro golpe al proyecto de Gobierno que cambia el CAE por nuevo sistema de financiamiento

Un nuevo dictamen establece que los aportes del Fisco a los beneficiarios no son un activo, sino potencialmente un gasto fiscal. Mayor costo sería de unos US$ 5.000 millones a 2030, calcula un exDipres.

Por: R. Carrasco y S. Valdenegro

Publicado: Miércoles 29 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Ayer, se inició la discusión del Presupuesto 2026 en la comisión especial mixta. Foto: Ministerio de Hacienda</p>

Ayer, se inició la discusión del Presupuesto 2026 en la comisión especial mixta. Foto: Ministerio de Hacienda

