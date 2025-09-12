Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Cruceros a la vista: preocupa baja en recaladas de una industria que revitaliza las economías regionales

En la última temporada, se recibieron más de 256 mil pasajeros en 22 destinos lo que demuestra la relevancia que alcanza cada año esta actividad. El gasto en tierra de estos turistas también va al alza.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 15 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Rodolfo Carrasco
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tribunal absuelve a trabajador que recibió por error sueldo de $ 165 millones y luego renunció
2
DF MAS

El negocio inmobiliario en Uruguay que une a Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer y Ochoalcubo
3
DF MAS

El paso al costado de directorios que protagoniza Nicolás Luksic Puga
4
Señal DF

Eugenio von Chrismar, gerente general de BCI: “En un plazo de cinco a seis años, las operaciones de Chile y EEUU estarán equiparadas”
5
Mercados

Cómo funcionaría “Pie Cero”, la propuesta de Matthei para que jóvenes de clase media accedan a la vivienda propia
6
Señal DF

Ignacio Yarur, presidente de BCI en Chileday 2025: "Es el momento de invertir en Chile. La empresa chilena ha demostrado que puede sobrellevar cualquier dificultad”
7
DF MAS

La NOT-Fonda de Mirko Macari
8
DF MAS

Itaú insiste en solicitud de embargo de bienes de Saieh y terceros presentan “tercería”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete