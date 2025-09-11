Directores ejecutivos del Grupo Banco Mundial visitan Chile por transición energética y seguridad hídrica

Una delegación de directores ejecutivos del Grupo del Banco Mundial visitó Chile esta semana para conocer los avances del país en materia de transición hacia la energía verde y seguridad hídrica.

La delegación -que representa a 59 países y al 31% del directorio- se reunió con diversas autoridades del sector público y privado para conocer la experiencia de Chile en electromovilidad, hidrógeno verde, minerales críticos y desalación.

Chile está avanzando en políticas de transición energética, resiliencia climática y crecimiento verde, con un enfoque en las energías renovables, la minería limpia y el hidrógeno verde. “Estas industrias son un motor para el crecimiento y la creación de empleo, y su desarrollo requiere de la colaboración público-privada”, afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al tiempo que valoró el apoyo que el Grupo Banco Mundial entrega al país en este desafío.