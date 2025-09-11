Directores ejecutivos del Grupo Banco Mundial visitan Chile por transición energética y seguridad hídrica
Noticias destacadas
Una delegación de directores ejecutivos del Grupo del Banco Mundial visitó Chile esta semana para conocer los avances del país en materia de transición hacia la energía verde y seguridad hídrica.
La delegación -que representa a 59 países y al 31% del directorio- se reunió con diversas autoridades del sector público y privado para conocer la experiencia de Chile en electromovilidad, hidrógeno verde, minerales críticos y desalación.
Chile está avanzando en políticas de transición energética, resiliencia climática y crecimiento verde, con un enfoque en las energías renovables, la minería limpia y el hidrógeno verde. “Estas industrias son un motor para el crecimiento y la creación de empleo, y su desarrollo requiere de la colaboración público-privada”, afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al tiempo que valoró el apoyo que el Grupo Banco Mundial entrega al país en este desafío.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La peruana Yura cede ante la OPA de la europea Carmeuse y vende su participación en Cementos Bío Bío por más de US$ 100 millones
La filial del Grupo Gloria señaló que "continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile" y que buscarán otras oportunidades de negocio en este sector en el país.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete