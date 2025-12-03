Embajador de EEUU en Chile se reúne con Jeannette Jara: “Valoro la conversación franca y respetuosa”

"Para EEUU es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”, dijo Brandon Judd.

El embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, se reunió este miércoles con la candidata presidencial Jeannette Jara (Unidad por Chile).

El encuentro fue dado a conocer por el mismo Judd, quien a través de su cuenta de X indicó que “valoro la conversación franca y respetuosa”.

A lo que agregó que “para EEUU es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”.

Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa. Para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en… — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) December 3, 2025

Este es el primer encuentro que se conoce del embajador con candidatos presidenciales desde que llegó al país en noviembre.

También, la reunión se da después de que el lunes aclarara sus dichos y visión crítica sobre la postura del Presidente Gabriel Boric frente a la administración de Donald Trump y de referirse a la elección presidencial del 14 de diciembre, lo que le valío una nota de protesta desde Cancillería.