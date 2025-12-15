Gobierno presenta nota de protesta a Colombia por declaraciones de Petro

El canciller Alberto van Klaveren anunció este lunes que por instrucción del Presidente de la República, Gabriel Boric, “hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del Presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”.

A su juicio, sus declaraciones “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

Entre otras expresiones, Gustavo Petro escribió en la red social X: “Es un simple cambio dentro de las formas republicanas, dicen, que se le entregue el poder al señor Kast la presidencia por parte de una sociedad que aún añora a Pinochet”.