Los detalles de la agenda de Boric en Corea del Sur: encabezará seminario de inversiones y participará en APEC
La agenda contempla otras actividades como visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y una reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
Noticias destacadas
El Presidente de la República, Gabriel Boric, inició el mediodía de este martes un viaje de casi 30 horas desde Santiago a Corea del Sur, para participar en Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y también desarrollar actividades en Seúl, donde inaugurará un seminario de inversiones.
La llegada del mandatario a la capital de Corea está programada para el jueves 30, donde realizará una visita de trabajo donde encabezará el seminario empresarial Chile-Corea del Sur; realizará una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del país asiático (KIST, por sus siglas en inglés); y sostendrá una reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas y reconocido diplomático surcoreano, Ban Ki Moon.
Posteriormente, el mandatario se trasladará hasta la ciudad de Gyeongju, donde se desarrollará APEC, oportunidad en que participará de la cumbre de líderes, instancia en que están representadas al más alto nivel las economías miembros de este foro, así como con los integrantes del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés), y del CEO Summit que se realizará en el marco de la reunión.
Para la visita de trabajo en Seúl, el jefe de Estado estará acompañado por una delegación oficial integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; el embajador de Chile en Corea del Sur, Mathias Francke; el presidente del directorio de Fundación Chile, Pablo Zamora; la directora de InvestChile, Karla Flores; y el director nacional de ProChile, Ignacio Fernández.
En tanto, la comitiva empresarial estará compuesta por el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte; el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón; la CEO de Bifidice, Anastasia Gutkevich; el fundador de la Empresa Datanautic, Matías Fierro; el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Iván Marambio; el presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Juan Carlos Domínguez; la directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas; y la presidenta de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2Chile), Rebeca Poleo. También participará, como invitado especial, el director del Programa de Estudios Coreanos de la Universidad de Chile, Andrés Borquez.
El regreso del mandatario y su comitiva a Santiago está programado para el domingo 2 de noviembre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
En diciembre del año pasado, la sociedad Rentas Dos le vendió un inmueble al Servicio. En febrero, este se inscribió en el Conservador. El organismo tenía hasta el 14 de abril para pagar, pero, según el privado, se mantiene en mora.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"
Super Sana se suma a las ya protagonistas del mercado Cruz Verde y Maicao. La empresa promete que, en caso de encontrar productos de menor valor en la competencia, devolverá el doble de la diferencia.
¿Llegó la primavera? Inversión en capital de riesgo anota alza en montos en la región y supera a 2024
Pese a la reactivación, las rondas continuaron a la baja por segundo trimestre consecutivo en Latinoamérica. En tanto, la IA representó más de la mitad del capital desplegado en el mundo.
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete