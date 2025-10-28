Los detalles de la agenda de Boric en Corea del Sur: encabezará seminario de inversiones y participará en APEC

La agenda contempla otras actividades como visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y una reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, inició el mediodía de este martes un viaje de casi 30 horas desde Santiago a Corea del Sur, para participar en Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y también desarrollar actividades en Seúl, donde inaugurará un seminario de inversiones.

La llegada del mandatario a la capital de Corea está programada para el jueves 30, donde realizará una visita de trabajo donde encabezará el seminario empresarial Chile-Corea del Sur; realizará una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del país asiático (KIST, por sus siglas en inglés); y sostendrá una reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas y reconocido diplomático surcoreano, Ban Ki Moon.

Posteriormente, el mandatario se trasladará hasta la ciudad de Gyeongju, donde se desarrollará APEC, oportunidad en que participará de la cumbre de líderes, instancia en que están representadas al más alto nivel las economías miembros de este foro, así como con los integrantes del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés), y del CEO Summit que se realizará en el marco de la reunión.

Para la visita de trabajo en Seúl, el jefe de Estado estará acompañado por una delegación oficial integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; el embajador de Chile en Corea del Sur, Mathias Francke; el presidente del directorio de Fundación Chile, Pablo Zamora; la directora de InvestChile, Karla Flores; y el director nacional de ProChile, Ignacio Fernández.

En tanto, la comitiva empresarial estará compuesta por el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte; el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón; la CEO de Bifidice, Anastasia Gutkevich; el fundador de la Empresa Datanautic, Matías Fierro; el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Iván Marambio; el presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Juan Carlos Domínguez; la directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas; y la presidenta de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2Chile), Rebeca Poleo. También participará, como invitado especial, el director del Programa de Estudios Coreanos de la Universidad de Chile, Andrés Borquez.

El regreso del mandatario y su comitiva a Santiago está programado para el domingo 2 de noviembre.