Macías se enfrenta a las AFP por licitación del stock y acusa a la industria de querer mantener sus márgenes

El cruce se originó cuando el CEO de AFP Cuprum, Martín Mujica, planteó que, más allá de cómo se aplique la subasta, “tiene un impacto negativo en rentabilidad”.

Por: M. Vélez-Plickert y S. Burgos

Publicado: Miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>El primer panel de la jornada estaba orientado a la puesta en marcha de la reforma de pensiones. </p>

