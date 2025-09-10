Ministro Grau celebra el IPoM: es “una economía que crece más, que invierte más y que tiene una inflación controlada”

El ministro de Hacienda destacó la mejora en las proyecciones de crecimiento, inversión e inflación contenidas en el nuevo Informe de Política Monetaria.

El nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central fue bien recibido en Teatinos 120. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que en general “trae muy buenas noticias” para la economía chilena.

“Demuestra una mejora en las perspectivas de crecimiento”, afirmó el secretario de Estado, resaltando que las cifras del Banco Central se alinean con las proyecciones de Hacienda.

El IPoM informó un alza en las proyecciones para el Producto Interno Bruto (PIB) a un rango de 2,25% y 2,75% para el año, en línea con el cálculo de 2,5% planteado por el Gobierno.

En materia de inversión, Grau también enfatizó el giro positivo: “Mejora las perspectivas. Para este año se espera que el crecimiento de la inversión sea de un 5,5%. Y más inversión significa más empleos, más generación de riqueza en el país, lo que creemos también es una muy buena noticia”.

Respecto de la inflación, el ministro sostuvo que va en una dirección correcta. "Está bastante controlada, más allá de las preocupaciones que por supuesto debe tener siempre el Banco Central. Esperamos que se siga reduciendo y de esa manera, los salarios que reciben las personas les puedan rendir más en términos de lo que pueden comprar” dijo.

Con ello, Grau resumió el informe económico con tres ejes que, a su juicio, representan un escenario positivo para el país. “Una economía que crece más, que invierte más y que tiene una inflación controlada”, concluyó Grau.





