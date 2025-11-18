Partidos de Chile Vamos y Republicanos activan contactos

En una cafetería de Las Condes se reunieron este martes los presidentes de los partidos de Chile Vamos y Republicanos, para abordar su incorporación a la campaña de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial. En el encuentro participaron el líder de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea; el de la UDI, Guillermo Ramírez; y el timonel de Republicanos, Arturo Squella.

Ramírez señaló que Jeannette Jara no puede ser electa presidenta y, por eso, el domingo -luego de los resultados- “anunciamos que apoyaríamos a José Antonio Kast y hoy estamos trabajando (...) para coordinar el trabajo territorial y programático”. Squella señaló que coordinaron cuáles serán las líneas de acción en las próximas semanas, todos detrás de la candidatura presidencial de Kast, para que el 14 de diciembre “ganemos ampliamente a la candidata de la continuidad”.