Recorte de gasto, empleo y concesión del litio: los temas económicos que marcaron el choque entre Kast y Jara en el debate Archi

A 11 días de la segunda vuelta, los aspirantes a La Moneda se enfrentaron en uno de los debates más intensos en lo que va toda la campaña presidencial.

La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) reunió por penúltima vez a los candidatos presidenciales del oficialismo Jeannette Jara y al aspirante Republicano José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre, quienes protagonizaron un intenso debate marcado por diversos temas como el rol de Jorge Quiroz como asesor económico del candidato opositor, el empleo, la crisis migratoria, y el recorte fiscal de US$ 6 mil millones que propone Kast en 18 meses.

El debate se extendió por más de dos horas y media y fue escuchado por 4,7 millones de personas mayores de 18 años, según los organizadores.

A sólo 11 días de las elecciones y dados los resultados que muestran las encuestas que dan por seguro ganador a Kast, todo indicaba que Jara apostaría por intentar sacar al pizarrón a su oponente y dejar en evidencia que no respondía las preguntas de los periodistas y sus emplazamientos; y así fue.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Megatoma, migrantes y el rol de Quiroz

En el primer bloque se abordó la situación de la megatoma de San Antonio, donde hay una orden judicial para desalojar y el Gobierno anunció que va a expropiar parte del terreno para dar una solución habitacional. Kast sostuvo que el fallo “lo habría hecho cumplir mucho antes” y acusó al Gobierno de “haber realizado un acto dilatorio”.

Respecto a la crisis migratoria en la frontera norte, Jara cuestionó el plan de expulsiones de Kast. “Se pueden decir muchas cosas, pero hay que ser responsables, si se fueran en un avión 100 migrantes diarios nos tardamos nueve años más” y señaló que se debe “empadronar a los 330 mil irregulares, porque no sabemos quiénes son. No podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana”.

Pero Kast insistió en su plan de expulsiones: “No hay nada imposible en la vida. Tienen 98 días para que salgan de Chile”, dijo. Agregó que “si yo fuera Presidente estaría en Arica, le habría pedido reunión bilateral a los otros presidentes para conversar un corredor de retorno, puede ser en buses, aviones o barcos”.

Planteó que “cuando sea Presidente espero que ese tema esté resuelto” y que “sin gastar un peso he invitado a salir a miles de personas y a las personas que los tienen contratados les vamos a decir que paguen el pasaje de vuelta”.

Luego vino el momento en que Jara, a propósito de la reforma a la ley de fármacos II que no prosperó, arremetió contra el jefe económico de Kast, Jorge Quiroz, afirmando que “no avanzó esa ley porque las empresas se coludieron, donde el asesor del candidato Kast asesoró a esas empresas”.

Frente a otra pregunta sobre si respalda a Quiroz a pesar de haber estado asesorando a las empresas que se coludieron y también haber sido sancionado por conducir en estado de ebriedad, Kast sostuvo que “Jorge Quiroz está aquí presente y me siento muy orgulloso, hizo una gran presentación en Libertad y Desarrollo”, a lo que enfatizó que “nunca fue condenado… usted lo ve ahí, tiene todo mi respaldo”.

Luego de escuchar la respuesta, Jara indicó que “me queda claro que el estándar ético está muy bajo, pero la colusión que organizo tu asesor perjudicó a miles de chilenos, a la gente que iba a las farmacias y le cobraron de más, de ahí viene tu asesor y fue el ideólogo, no fue algo accesorio. También fue asesor de otras colusiones, como la de las navieras”.

La abanderada oficialista también fue consultada por los efectos en el empleo del alza del sueldo mínimo y las 40 horas semanales, afirmando que “espero que las 40 horas cuando sean en 2028 tengan impacto en calidad de vida. El ingreso vital de $ 750 mil busca que la gente logre llegar a fin de mes. Y a las PYME les digo que pierdan cuidado, porque las vamos a apoyar desde el Estado, no así a las grandes que lo pueden hacer por sí mismas”.

La multa de Jara por no pagar TAG y la tensión por el recorte fiscal

El punto de mayor tensión entre los abanderados se dio en el segundo bloque.

Aquí, Jara emplazó en reiteradas ocasiones a Kast por el recorte fiscal de US$ 6.000 millones que propone su programa.

“US$ 6.000 millones que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos de norte a sur que te están escuchando? Es tu oportunidad. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Por favor. Tiene su tiempo. Entregado. Responda”, le dijo a Kast.

“Que responda poh”, reforzó la exministra al momento en que el candidato de oposición continuó hablando sobre otro tema. “Señora, señor, no hay respuesta del candidato Kast, así que vea usted después qué le van a rebajar”, insistió Jara.

“En relación a los US$ 6.000 millones, todavía silencio. Solo a la gente que nos está escuchando les quiero decir que la gratuidad de la educación superior son US$ 2.700 millones”, mencionó la carta oficialista minutos más tarde.

Otra polémica del debate giró en torno al proyecto de ley “No + TAG”. Al ser consultados por cuánto cuesta la multa por circular sin TAG, Jara contestó: “Lo sé por qué me han sacado. Me costó muy cara la multa entre $ 300 (mil) en una municipalidad y $ 600 (mil) en otra”.

Y aseguró que fue “más de una vez porque no tenía posibilidades de ir a sacar el TAG de nuevo”. “Yo voy a apoyar a la legislación porque creo que lo que se ha hecho es un abuso”, agregó Jara.

“El hacer carreteras es generar descongestión, mayor movilidad, llegar a tiempo. Lo que es relevante es que si yo pago por un servicio me den el servicio por el cual yo estoy pagando y eso requiere un diálogo permanente entre la autoridad y los concesionarios, en este caso, que creo que se puede mejorar infinitamente. Pero si yo quiero tener un mejor estándar, claro que voy a tener que pagar algo por ese estándar”, planteó el candidato republicano.

En su intervención, fue interrumpido en varias ocasiones por Jara para que contestara si estaba o no a favor del proyecto que se discute en el Congreso. “Lo que me queda claro a mí es que el candidato Kast, con tal de no perder un voto, no es capaz de tomar ninguna posición sobre ningún tema”, lanzó la candidata del oficialismo.

Otro punto de tensión en el segundo bloque del debate fue sala cuna.

“Ya presentamos el proyecto de sala cuna y lo presenté yo misma y lo presentamos y hoy día está aprobado en la comisión de Trabajo (del Senado)”, relató Jara.

“Y lo vamos a modificar para bien”, la interrumpió Kast.

“Es que me da cosa decirte esto porque después me dices que soy mala onda contigo, pero no puedo dejar pasar algo así. El proyecto se acaba de modificar y se modificó con la visión de todas las organizaciones de mujeres del mundo, de la sociedad civil, incluso el que te apoya”, le respondió la militante del PC.

Ingreso vital, desmarque de Boric y desalojos

En el tercer bloque no bajó la intensidad y Jara insistió en preguntas directas a Kast, que simplemente evitaba responder protagonizando silencios y dobles intervenciones de Jara, quien señalaba “¿ven? No le responde a los chilenos”.

Cuando fue el turno de analizar el caso judicial de la llamada “trama bielorrusa”, Kast se mostró partidario de sacar al nivel político del proceso de nombramientos de jueces, como ocurrió con la reciente ley para definir a los notarios, afirmando que es partidario de profundizar los cambios al sistema notarial y registral para tener procesos más digitales. También afirmó que no tiene contemplado modificar los aportes para el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas dentro de su plan de recortes de gasto.

En tanto Jara abordó la megatoma de San Antonio afirmando que “los fallos hay que cumplirlos, las tomas son ilegales, todas las voy a desalojar”. En el caso de San Antonio dijo que “es una excepción, las medidas que se tomaron por el Gobierno es una solución, porque los que vendían los terrenos van a recibir el valor comercial y los de la toma van a poder acceder a casa propia”.

Sobre el desmarque del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Jara dijo que ella es heredera de la tradición de la "centroizquierda" chilena y que es evidente que la formación de ambos son muy diferentes. "El Gobierno del Presidente Boric es el Gobierno del Presidente Boric y yo voy a encabezar mi propio Gobierno", dijo, agregando que puede reconocer avances importantes del Gobierno, como los que le tocó liderar, pero también ha habido cosas que no son buenas hay que reconocerlas.

Sobre los resultados de la segunda vuelta, Jara indicó que “la única responsable de lo que pase en esta campaña soy yo. Nunca ando echándole la culpa a los demás” y aludió a Kast por su actitud en el debate y labor parlamentaria: “Tuviste nula capacidad de gestión cuando fuiste diputado y hoy estas sin entregar respuestas, eso es muy preocupante” para alguien que aspira a ser Presidente.

Luego Jara agregó al debate que “hay un tema que pasa desapercibido, son los cambios que quiere hacer Kast a las indemnizaciones por años de servicios. Las bajaron y luego las subieron (del programa). Lo que están proponiendo es que ya no las pague el empleador, las peguen los trabajadores y me preocupa el chao préstamo, si eso se hace el 1.5 millón de jubilados van a quedar con peligro de su pensión”.

Kast insistió en que “no vamos a retroceder en ningún derecho social ni en la PGU” y frente a las palabras de Jara de retroceder en beneficios sociales, sostuvo que “hay un dicho popular que dice: miente miente que algo queda; pero la mentira siempre tiene alcance corto”.

Casas de apuestas online, litio y TVN

El último bloque del debate estuvo marcado por temas valóricos, pero también hubo espacio para la discusión más económica.

Uno de los puntos que se puso sobre la mesa fue qué hacer con la delicada situación financiera de TVN.

“Me gustaría a mí que, más que inyectarle recursos nuevos y frescos a TVN, haya un cambio en el modelo de negocio”, dijo Jara, y propuso que se debería imitar lo que hace la BBC en Gran Bretaña.

“Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que la televisión pública en Chile funcione como debe ser, con responsabilidad y con la colaboración de todos”, respondió Kast al ser consultado si le inyectaría más recursos al canal.

Las casas de apuestas online también dijeron presente. Kast afirmó que harán respetar la ley y fallos judiciales que bloquean a los sitios ilegales, mientras que Jara dijo que “en el fútbol han generado un daño enorme” y debieran prohibirse.

También, se les preguntó a los abanderados presidenciales por la Ley Lafkenche, lo cual generó tensiones entre ambos. Jara planteó que se deben hacer modificaciones. “Hay que tener un justo equilibrio entre respetar los derechos indígenas y destrabar el proceso económico”, mencionó.

Kast, por su parte, también declaró que la modificaría “para terminar con los abusos. Porque hoy día hay comunidades que ni siquiera se dedican a la pesca y que llega un abogado y los convence de hacer algo”.

“Me gusta cuando José Antonio Kast habla contra los abusos, pero siempre pone el foco en los más débiles. Fíjate que los más poderosos son los que abusan, los que se coluden, los que tú les quieres bajar los impuestos para que paguen menos”, le contestó Jara.

A su vez, el titular principal de la edición de este miércoles de Diario Financiero sobre la expansión de Argentina en litio, que superaría a Chile en 2030, fue parte de las preguntas recibidas.

Kast aseguró que se inclinaría por concesionar el litio, y que van a cumplir la ley y los contratos, en relación al acuerdo entre SQM y Codelco. “Si el contrato está firmado y cumple con todos los requisitos, se va a respetar”, insistió.

Jara, en tanto, mencionó que le gustaría que hubiera una empresa pública, asegurando que el país tiene que ser parte de este negocio. “La explotación minera en Chile es para décadas, de décadas, de décadas, y dejar a Chile como país fuera de un mineral tan valioso me parece que es un error estratégico”, lanzó.

El ingreso vital que propone Jara también se tomó la conversación. La exministra del Trabajo defendió el alza que concretó el Gobierno de Boric: “A mí me alegra mucho el alza histórica del salario mínimo. Ya era hora, porque la productividad viene siendo cero hace mucho tiempo y cuando no era cero resulta que también se subía a goteo el sueldo mínimo”.