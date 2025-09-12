Reforma de notarios lista para promulgarse: Tribunal Constitucional revisó el texto y no prosperó reclamo para evitar fin de vitalicios

El control de constitucionalidad dio luz verde a la norma que establece un nuevo sistema de nombramientos que deja fuera al Poder Judicial y fija nuevas inhabilidades para evitar que familiares de parlamentarios y autoridades sean notarios y conservadores.

El Tribunal Constitucional despachó la sentencia sobre el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial dando por cumplidos los requisitos formales y dejando la normativa -que fue aprobada en julio por el congreso- en condiciones de ser promulgada como ley por La Moneda.

Se trata de una reforma que ha sido discutida extensamente durante diversos gobiernos y que no había podido ser despachada. En lo central establece un cambio en la forma en que serán nombrados los notarios, conservadores y archiveros; deja fuera de este proceso a la Corte Suprema y pasa a tomar parte central el Servicio de Alta Dirección Pública para la elaboración de las ternas de postulantes en base al mérito.

También pone fin a los llamados “notarios vitalicios” debido a que cesarán en sus cargos quienes tengan más de 75 años, medida que afecta a unos 96 notarios en todo el país. Este artículo fue objetado por algunos auxiliares de justicia mayores de 75 años que estaban representados por el abogado constitucionalista, Patricio Zapata, quien presentó un escrito ante el TC para objetar la medida bajo el fundamento de una discriminación arbitraria debido a que se busca “anticipar su retiro para impedirles continuar ejerciendo el cargo en edad mayor. Sin importar su capacidad o idoneidad individual”.

Sin embargo, el TC no se pronunció al respecto y en la práctica descartó el pedido de objeción de los vitalicios al considerar que los notarios no eran parte legitimada para un control preventivo de constitucionalidad. No hubo pronunciamiento respecto de lo pedido por Zapata ni por otros abogados sobre este mismo tema.

En definitiva, un nuevo sistema de nombramientos para notarios y conservadores está cada vez más cerca, con el fin a los cargos vitalicios; y nuevas inhabilidades para evitar que familiares de autoridades y parlamentarios sean designados notarios o conservadores; son algunas de las medidas que contiene la reforma notarial y registral.