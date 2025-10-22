Sector frutícola identifica desafíos fitosanitarios, hídricos y de seguridad
Los desafíos para mejorar la competitividad de la fruta chilena, planteó el presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile, Fedefruta, Víctor Catán, durante el discurso inaugural de la Fruittrade 2025, en Espacio Riesco.
“Los principales son el tema fitosanitario, el área laboral, la seguridad hídrica y la seguridad en los campos, tanto para las personas como también para sus maquinarias, productos e insumos que utilizan”, dijo en el evento que reúne a expositores ligados a la producción, servicios, insumos, maquinaria y tecnología del rubro.
Recordó que, como gremio, Fedefruta ha estado en el Congreso Nacional y en diversas instancias pidiendo urgente solución a la delincuencia en el mundo rural, proponiendo, colaborando y participando activamente en la generación de Proyectos de Ley en esta dirección.
