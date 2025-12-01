Tras comité binacional, Chile y Perú acordaron en avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos, verificación migratoria y una próxima reunión en Tacna
Encabezado por el canciller van Klaveren se resolvió la formulación de solución prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por el mismo comité y será dirigido a nivel de la subsecretarios y viceministros de la cartera.
Noticias destacadas
A raíz de las tensión en la frontera entre Chile y Perú, que en los últimos días aumentaron por el paso de migrantes indocumentados y que ha llevado al presidente peruano a evaluar si declara emergencia, los cancilleres de ambos países encabezaron la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.
Liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto con su par peruano, Hugo de Zela, el encuentro tuvo el objetivo de abordar de manera coordinada los asuntos relativos a la materia.
De esta forma, se resolvió la formulación de solución prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por el mismo comité y será dirigido a nivel de la subsecretarios y viceministros de la cartera.
Este, considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo. Además, acordaron avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundización del intercambio de información existente, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común.
En la reunión también se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general.
Por lo que además, se realizará una reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna. En tanto, el próximo viernes 19 de diciembre se llevará a cabo una reunión de seguimiento del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para revisar los acuerdos alcanzados hoy.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Negociación ramal o no? El debate y el alcance del respaldo de la DT a los acuerdos marco
La discusión se dio luego de que la DT señalara que el acuerdo marco firmado por la CTC, AGEMA y Codelco, es un acuerdo colectivo "atípico", que debe ser respetado por las asociaciones que lo firmaron.
Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
Inmobiliaria dijo que la sanción debió ser de $ 13 millones, pero se llegó “a la estrafalaria suma de $ 39.600 millones: 3.000 veces más”. Corte determinó “estudiar con más detenimiento el asunto”.
Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica
Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.
Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
La firma se hará con la empresa de la mano de Linzor Capital Partners, antiguos dueños de Cruz Blanca. Ahora debe esperar las aprobaciones de autoridades financieras y de libre competencia.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete