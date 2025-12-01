Click acá para ir directamente al contenido
Tras comité binacional, Chile y Perú acordaron en avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos, verificación migratoria y una próxima reunión en Tacna

Encabezado por el canciller van Klaveren se resolvió la formulación de solución prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por el mismo comité y será dirigido a nivel de la subsecretarios y viceministros de la cartera.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Lunes 1 de diciembre de 2025 a las 15:14 hrs.

