Tras comité binacional, Chile y Perú acordaron en avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos, verificación migratoria y una próxima reunión en Tacna

A raíz de las tensión en la frontera entre Chile y Perú, que en los últimos días aumentaron por el paso de migrantes indocumentados y que ha llevado al presidente peruano a evaluar si declara emergencia, los cancilleres de ambos países encabezaron la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.

Liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto con su par peruano, Hugo de Zela, el encuentro tuvo el objetivo de abordar de manera coordinada los asuntos relativos a la materia.

De esta forma, se resolvió la formulación de solución prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por el mismo comité y será dirigido a nivel de la subsecretarios y viceministros de la cartera.

Este, considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo. Además, acordaron avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundización del intercambio de información existente, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común.

En la reunión también se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general.

Por lo que además, se realizará una reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna. En tanto, el próximo viernes 19 de diciembre se llevará a cabo una reunión de seguimiento del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para revisar los acuerdos alcanzados hoy.