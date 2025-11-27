Bachelet se reúne con Jara: “Lo fundamental es fortalecer nuestra democracia"

La abanderada del oficialismo tomó desayuno con la exPresidenta, quien en un comunicado sostuvo que la candidata de Unidad por Chile es “una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

Era la foto que andaba buscando la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara. Este jueves la exmandataria, Michelle Bachelet, recibió a la exministra del Trabajo a las 6:30 en su domicilio previo al debate sobre la pobreza, pero luego de la cita no entregó su apoyo explícito a votar por ella, que era a lo que también aspiraban en el comando de la abanderada.

Cuatro fotos del encuentro y un video sin audio fueron dados a conocer del encuentro durante las horas de la tarde, el cual se concretó a dos días de conocerse la reunión entre el otro candidato al balotaje, José Antonio Kast (Republicano), con el exPresidente Eduardo Frei.

La oficina de la exmandataria dio a conocer una declaración pública de cuatro párrafos en los que -junto a la firma de Bachelet- se sostiene que “Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia: participar, informarse y escuchar con respeto”.

Agregó que “a lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

Bachelet sostuvo también que, “más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional”. Y de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre, indicó que “los invito a participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio”.