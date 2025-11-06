Boric arremete contra Trump por negar cambio climático y pide más financiamiento para enfrentar crisis
El Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter este jueves en contra del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de negar la crisis ambiental y también llamó a los grandes inversionistas a aumentar el financiamiento para hacer frente a la emergencia climática.
Ante los mandatarios presentes en la sesión plenaria de la cumbre de líderes sobre cambio climático, COP30 -que encabeza Lula Da Silva en la ciudad brasileña de Belém do Pará-, señaló que “son tiempos en que surgen voces que deciden negar o ignorar la evidencia científica sobre la emergencia climática”.
Sin ir más lejos, subrayó, el “Presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU, dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira. Debemos ser capaces de reivindicar el valor de la ciencia, pero no podemos negar los hechos”.
