Cadem: Matthei se mantiene en el tercer lugar de la carrera presidencial y retrocede dos puntos esta semana

Cuando los pactos parlamentarios ya inscribieron sus listas y el plazo final para la inscripción presidencial se cierra este lunes 18, la última encuesta Cadem trae nuevas cifras y a partir de hoy comienzan oficialmente las campañas, por lo que estos resultados se podrían considerar como el piso sobre el que se inicia la carrera presidencial, que sigue liderando el candidato republicano José Antonio Kast (29%), quien subió un punto desde la medición anterior.

Al fundador del Partido Republicano le sigue la candidata oficialista Jeannette Jara, pese a haber bajado un punto desde el sondeo anterior (25%) y detrás de la candidata comunista continúa la aspirante de Chile Vamos a La Moneda, Evelyn Matthei (UDI), que se mantiene en la tercera ubicación, bajando dos puntos desde la medición de la semana pasada (14%).

Más atrás, se ubican los candidatos presidenciales Franco Parisi (12%), Johannes Kaiser (7%) quien subió dos puntos; Harold Mayne-Nicholls (1%), Marco Enríquez-Ominami (1%), quien bajó un punto; y, Eduardo Artés con 0%. Mientras que quienes no votarían, no saben o no responden alcanza al 11%, una cifra que ha ido bajando en la medida que se acorta la distancia con la fecha de la elección del 16 de noviembre.

Pesimismo sobre el empleo

Por otro lado, en la tercera semana de agosto, el 32% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, bajando tres puntos desde la medición anterior, y el 66% la desaprueba, lo que significa un alza de cuatro puntos.

En materia económica, la inflación (28%) y el desempleo (26%) son las principales preocupaciones de los chilenos en esta área; y el 78% tiene algún conocido o cercano que perdió su trabajo durante este año. En ese contexto, un 75% califica como mala o muy mala la situación actual del empleo en el país, lo que el 37% atribuye al aumento de la inmigración, el 24% al bajo crecimiento de la economía y baja inversión y el 12% a la incertidumbre política y económica.