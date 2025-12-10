Candidatos coinciden en llevar a Nicolás Maduro ante la justicia y Kast dice que invitará a Donald Trump al cambio de mando

Venezuela y Estados Unidos protagonizaron el debate en el ámbito de las relaciones internacionales. Respecto del régimen sudamericano, la candidata Jeannette Jara señaló que "es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder, no me cabe ninguna duda que el último proceso electoral fue un fraude".

José Antonio Kast coincidió: Maduro debe cesar en su cargo "totalmente vivo, para que pague sus culpas, sus crímenes, sus delitos y que lo pague con cárcel, no como el dictador (Erich) Honecker, que lo recibieron en Chile, le hicieron fiesta, lo llevaron a ceremonias del Partido Comunista, siendo que había construido un muro (el muro de Berlín), habían asesinado a alemanes que querían salir del régimen comunista a la libertad", dijo en alusión al mandatario de la exRDA que logró asilo en Chile en el gobierno de Patricio Aylwin.

Pese a que el debate estaba en alta tensión, en el contenido ambos contendores concordaron en que no deberían haber amnistías para el régimen venezonalo. La abanderada oficialista señaló que la "amnistía es injusticia" y que "hay que juzgar a todas las personas que cometen delitos", en tanto que Kast afirmó que "con los narcotraficantes y los delincuentes no se negocia; que (Maduro) se entregue y cumpla la pena".

Un tema donde la exmilitante comunista se sintió menos cómoda fue sobre el Nobel de la Paz a la dirigenta María Corina Machado, cuando aseguró que "es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado" pero que en todo caso "si lo dicen los suecos es un tema de ellos" en referencia a los méritos de la líder venezolana.

A esto último, el republicano dijo que "yo jamás me haría el sueco y el premio que ha recibido María Corina Machado nos orgullece a todos porque pone en evidencia que hay un narco dictador en Venezuela que impide la democracia libre y que al menos esa organización de los premios Nobel hizo algo que no han sido capaces de hacer los organismos internacionales".

Respecto de Estados Unidos, Kast sostuvo que "obviamente quiero tener una buena relación con Estados Unidos y con todos los países" y que si resulta electo invitará no sólo al Presidente Donald Trump, sino también a la mandataria de México y al primer ministro de Canadá.