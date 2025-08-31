Carmona desestima impacto de sus críticas en campaña de Jara

El presidente del PC denunció que se ha acusado "de forma muy injusta" al partido.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, desestimó este domingo haber perjudicado el desempeño de la candidatura presidencial de Jeannette Jara al criticar la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Según consignó radio Cooperativa, el dirigente abordó el tema en un discurso emitido durante la celebración del segundo aniversario del fallecimiento del expresidente del PC y otrora parlamentario Guillermo Teillier.

A su juicio, "cuando se critica y acusa de manera tan injusta al Partido Comunista, reiteramos que seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que esta línea política, construida con tanto sacrificio y convicción por décadas, siga abriéndose camino".

Sin embargo, agregó la crónica de la emisora, Carmona fustigó después que "algunos están interesados en promover la dispersión, transformando cada comentario desde el PC en una formulación que, dicen, debilitaría la campaña" de Jara.

"Yo creo que hay espacios de la política que pueden tener aires de posible interpretación, pero cuando uno se conoce tanto tiempo en la actividad política, yo buscaría recogerlo de la mejor interpretación", afirmó Carmona, por lo que "no polemizará con nadie respecto a lo que es el transparente, público, evidente y colectivo compromiso representado" en el respaldo a Jara.