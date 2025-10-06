Claves del Congreso: La Sala de la Cámara vota el proyecto que limita uso de la UF como sistema de reajustabilidad
Por otro lado, en el Senado, la Comisión de Hacienda se aboca al proyecto que restablece el llamado feriado bancario.
Noticias destacadas
Desde el 30 de septiembre, cuando el Ejecutivo ingresó la Ley de Presupuestos, el trabajo del Congreso está centrado en esta discusión. Aunque este será el telón de fondo de la labor parlamentaria las próximas semanas, no significa que no se sigan analizando otras propuestas con más o menos respaldo e incluso algunas que podrían resultar derechamente inconstitucionales. Ninguna novedad si se piensa que en época electoral, como la actual, este tipo de iniciativas surge en gran cantidad, como forma para atraer votos hacia los incumbentes que van a la reelección, tanto en la Cámara como en el Senado.
De este modo el martes 07 de octubre, la Comisión de Gobierno de la Cámara votará en general el proyecto que restringe el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal y luego, en segundo lugar de la tabla, ser abocará al análisis de los presupuestos de los gobiernos regionales y su proyección para el año 2026. Para ello están invitados el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la directora de la Dipres, Javiera Martínez; y, el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), Pablo Silva.
Senado: proyecto restablece feriado bancario
En el Senado, desde las 11:00 horas de este lunes 06 sesiona la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.
Más tarde, desde las 13:00 horas, la Comisión de Economía comienza con la discusión particular de los proyectos que modifican la Ley General de Bancos con el fin de establecer excepciones al secreto y reserva bancaria, respecto de las autoridades y directores de corporaciones, fundaciones y asociaciones.
Mientras que ese mismo día, desde las 11:00 horas, la Comisión de Hacienda se aboca al análisis del proyecto que restablece el denominado "feriado bancario", luego estudia la iniciativa que crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide).
Todo, mientras las subcomisiones trabajan a toda máquina, con el proyecto de presupuestos en mano para avanzar en esta materia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
La CNE modificó el procedimiento técnico, el que entrará en vigencia en noviembre de este 2025. Según los gremios de la construcción, la normativa “incrementa significativamente los riesgos de un actuar anticompetitivo”.
Chileno exOpenAI funda su propia startup de IA para el mundo legal y compliance en San Francisco
Skyward busca apoyar a los equipos de cumplimiento de empresas con una plataforma de agentes de inteligencia artificial para revisar evidencia, indicar riesgos y proponer planes de acción.
Sala cuna: Gobierno apuesta por alza de la cotización a 0,3% con cargo al empleador para financiar el beneficio
De acuerdo a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto, el aporte se aplicará de forma gradual y se iniciará en 0,2%. Implica cambios al seguro de cesantía.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete