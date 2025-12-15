Corbo y triunfo de Kast: “Es un mandato claro para enfrentar los problemas. Se va a requerir gestión y un salto en crecimiento”

El economista critica a la actual administración por avanzar en materias que demandaba la población y el no haber puesto el crecimiento en el centro.

En el contundente triunfo presidencial de José Antonio Kast, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, ve un llamado a avanzar concretamente en diversas materias económicas y sociales.

“La gente quiere hoy que le resuelvan los problemas de seguridad, de salud, de empleo, de vivienda. Es un mandato que la gente dice ‘resuélvanme mis problemas’. Hemos estado un poco perdidos en ideología en los últimos años”.

Para ello, dice, “se va a requerir gestión y un salto importante en crecimiento. Y para eso va a tener que crear un ambiente más favorable para la inversión y el emprendimiento. Pasa por podar la permisología, la tramitología, que es otra cultura que se ha creado en Chile, y crear un ambiente más favorable en el sistema tributario y seguridad tributaria para grandes proyectos”.

- ¿Kast debe buscar un gobierno de coalición?

- Eso es fundamental, porque requiere equipos. Tiene que armar una coalición con la derecha y negociar con lo que sea necesario en el Congreso, porque tiene minoría en ambas cámaras.

- Pensando en los primeros 100 días, ¿cuáles son las medidas más urgentes?

- Una propuesta clara, concreta, de cómo atacar los problemas de tramitología y permisología. Hay muchas cosas que están paradas. Hay una tremenda oportunidad ahora con los buenos precios del cobre que posiblemente van a durar por algunos años, dado el gran salto en la demanda y el problema que hay en la oferta en todo el mundo, entonces debe mostrar desde el comienzo como va a destrabar eso.

- En lo económico, ¿qué será lo más desafiante?

Lo más desafiante va a ser primero ser capaz de enfrentar este problema de los permisos. Y, segundo, poner una agenda clara de cómo vamos a regresar a la sostenibilidad fiscal. Tenemos hoy una situación manejable de deuda-PIB, pero la pendiente se ve mala.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

- ¿Qué medida económica debiera ser la bandera más importante de la partida del nuevo Gobierno?

- La bandera de lucha más importante va a ser cómo crear un ambiente más favorable para la inversión, que veamos qué proyectos empiezan a ser aprobados y pasar. Y, segundo, empezar a atacar el problema del mercado laboral. Hoy faltan 270 mil empleos para recuperar la tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Ahí tenemos un problema y eso lo están sufriendo especialmente las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores de 55 años.

- Por el lado de la izquierda, ¿qué reacción espera?

- Lo que tiene que hacer ese sector es repensar su estrategia hacia adelante. Estas son elecciones cada cuatro años. Hay que sacar lecciones, como también lo ha sacado la derecha en otras ocasiones. La gente hoy en día, en general, está mucho más preocupada de sus problemas que de la ideología. Entonces yo creo que aquí nos preocupamos mucho la ideología estos últimos diez años en Chile y nos olvidamos de los problemas de la gente. Lo que tiene que hacer la izquierda es reenfocarse.

- ¿Cuál es el mensaje para el Gobierno de Gabriel Boric?

- Que hubo cosas que no se avanzó lo que demandaba la población. Aquí la gente vota por sus necesidades.

- ¿Y ve también que hubo una falencia por parte del Gobierno en el sentido de poner el crecimiento económico en el centro?

- Nunca estuvo el crecimiento en el centro. Nunca.

El crecimiento la gente no lo tiene como objetivo, tiene como objetivo lo que se cosecha por el crecimiento: mejor empleo, que son recursos para recursos para poder dedicarse a resolver el problema de vivienda. Pero aparte de eso, son recursos y gestión. La gente echaba de menos las dos cosas: gestión y que sus problemas no se atendían.