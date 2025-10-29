"Detrás de la papeleta": El nuevo podcast de análisis político de Diario Financiero

El programa, destinado al análisis de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, se transmitirá tres veces por semana.

Este miércoles, Diario Financiero estrena un nuevo podcast. Su nombre: "Detrás de la papeleta", un programa de análisis político que busca descrifar la carrera presidencial y parlamentaria en cinco claves por cada episodio, todos ellos basados en datos y variables objetivas.

La subeditora de Diario Financiero, María Paz Infante, junto al socio y director de data science de Unholster, Cristóbal Huneeus, encabezan la nueva apuesta multimedia de Df.cl, la que se emitirá tres veces por semana (los días lunes, miércoles y viernes) durante el período electoral.

En el primer capítulo, los conductores revisan qué se puede anticipar de una elección con varias particularidades, entre ellas, una presidencial con voto obligatorio y una papeleta que tendrá tres candidatos en la derecha, sector que no tuvo primarias.

Además, revisan qué dicen las últimas encuestas —que solo pueden difundirse hasta este sábado— y cómo está leyendo el mercado político y financiero el escenario electoral.

En la segunda entrega, que se transmitirá este viernes 31 de octubre, conversarán sobre cómo se reordena el mapa político del sector oriente (distrito 11) y qué puede anticipar esta contienda sobre el equilibrio de fuerzas que viene, sobre todo en la actual oposición.

Mira el primer capítulo a continuación: