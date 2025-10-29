"Detrás de la papeleta": El nuevo podcast de análisis político de Diario Financiero
El programa, destinado al análisis de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, se transmitirá tres veces por semana.
Noticias destacadas
Este miércoles, Diario Financiero estrena un nuevo podcast. Su nombre: "Detrás de la papeleta", un programa de análisis político que busca descrifar la carrera presidencial y parlamentaria en cinco claves por cada episodio, todos ellos basados en datos y variables objetivas.
La subeditora de Diario Financiero, María Paz Infante, junto al socio y director de data science de Unholster, Cristóbal Huneeus, encabezan la nueva apuesta multimedia de Df.cl, la que se emitirá tres veces por semana (los días lunes, miércoles y viernes) durante el período electoral.
En el primer capítulo, los conductores revisan qué se puede anticipar de una elección con varias particularidades, entre ellas, una presidencial con voto obligatorio y una papeleta que tendrá tres candidatos en la derecha, sector que no tuvo primarias.
Además, revisan qué dicen las últimas encuestas —que solo pueden difundirse hasta este sábado— y cómo está leyendo el mercado político y financiero el escenario electoral.
En la segunda entrega, que se transmitirá este viernes 31 de octubre, conversarán sobre cómo se reordena el mapa político del sector oriente (distrito 11) y qué puede anticipar esta contienda sobre el equilibrio de fuerzas que viene, sobre todo en la actual oposición.
Mira el primer capítulo a continuación:
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Serviu RM arremete contra Falabella que demandó por no pago de un terreno: “Nos parece inaceptable”
Luego que Diario Financiero revelara la disputa este lunes, el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda, hizo -hoy miércoles- “un llamado a respetar los acuerdos, continuar el diálogo y la colaboración entre el Estado y el mundo privado”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Corfo aprueba dos nuevos Startup Labs en Valparaíso y Los Lagos para acelerar empresas científicas y tecnológicas
Los centros se adjudicaron a los proyectos liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, los que recibirán un aporte de US$ 10 millones para laboratorios y espacios de trabajo.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete