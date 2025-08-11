¿Efecto Sutil? Matthei se recupera en la Cadem: vuelve al tercer lugar tras Kast y Jara, y deja atrás a Parisi

Según la encuestas Cadem, la carta de Chile Vamos a La Moneda subió cinco puntos desde la medición anterior.

En una nueva semana de estudio y cuando resta sólo una para que se cumpla el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias -18 de agosto próximo-, la encuesta Cadem midió nuevamente la posición de los aspirantes a La Moneda en la carrera presidencial. Y según el último sondeo, tras unas muy complejas semanas, se habría comenzado a recuperar la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Claro, porque según las cifras de la encuesta,La candidata de Chile Vamos había subido cinco puntos, desde el 11% que marcaba en el sondeo anterior, mientras que el candidato y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se mantuvo en el 12%.

Es difícil saber si el ingreso del empresario Juan Sutil junto con el senador de la UDI Juan Antonio Coloma al comando habrá influido en el reposicionamiento de Matthei, como algunos de sus adherentes esperaban, pero el caso es que coincidentemente así ha ocurrido.

Bajan los punteros

En el escenario entre los candidatos que se ubican en la pole position también hubo movimientos, aunque no los suficientes para cambiar de manera significa. Pues bien, José Antonio Kast se mantiene en el primer lugar (28%) aunque bajó un punto desde la semana anterior.

Mientras que, el segundo lugar sigue ocupado por la candidata oficialista Jeannette Jara (26%), pero bajó cinco puntos desde la medición anterior. Algunos plantean que esto ocurrió producto de la mala semana que dejó atrás la candidata comunista.