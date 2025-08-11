¿Efecto Sutil? Matthei se recupera en la Cadem: vuelve al tercer lugar tras Kast y Jara, y deja atrás a Parisi
Según la encuestas Cadem, la carta de Chile Vamos a La Moneda subió cinco puntos desde la medición anterior.
Noticias destacadas
En una nueva semana de estudio y cuando resta sólo una para que se cumpla el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias -18 de agosto próximo-, la encuesta Cadem midió nuevamente la posición de los aspirantes a La Moneda en la carrera presidencial. Y según el último sondeo, tras unas muy complejas semanas, se habría comenzado a recuperar la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
Claro, porque según las cifras de la encuesta, Matthei volvió al tercer lugar (16%) luego que la semana pasada hubiera sido desplazada al cuarto por Franco Parisi. La candidata de Chile Vamos había subido cinco puntos, desde el 11% que marcaba en el sondeo anterior, mientras que el candidato y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se mantuvo en el 12%.
Es difícil saber si el ingreso del empresario Juan Sutil junto con el senador de la UDI Juan Antonio Coloma al comando habrá influido en el reposicionamiento de Matthei, como algunos de sus adherentes esperaban, pero el caso es que coincidentemente así ha ocurrido.
Bajan los punteros
En el escenario entre los candidatos que se ubican en la pole position también hubo movimientos, aunque no los suficientes para cambiar de manera significa. Pues bien, José Antonio Kast se mantiene en el primer lugar (28%) aunque bajó un punto desde la semana anterior.
Mientras que, el segundo lugar sigue ocupado por la candidata oficialista Jeannette Jara (26%), pero bajó cinco puntos desde la medición anterior. Algunos plantean que esto ocurrió producto de la mala semana que dejó atrás la candidata comunista.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Casi el 20% de los trabajadores en Chile gana menos del salario mínimo neto
Así lo arrojó la última edición de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024 del INE, la cual también mostró que la mitad de las personas ocupadas en Chile recibieron ingresos menores o iguales a $611.162 el año pasado.
¿En qué se fijan los inversionistas para respaldar a una startup?
Equipo, modelo de negocios, una solución disruptiva y potencial de escalamiento regional son algunos de los factores que determinan una inversión. Un fondo, un VC corporativo, un inversionista ángel y un mentor detallan sus prioridades.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete