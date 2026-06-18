El gobierno conmemora sus 100 primeros días: “Después del estancamiento, la inversión regresó"
En un documento difundido por la Secretaría de Comunicaciones (Secom), La Moneda enumeran diversos hitos en materia económica, social, migraciones y seguridad.
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“100 días trabajando para usted”.
Así se titula el documento difundido por la Secretaría de comunicaciones (Secom) del gobierno para conmemorar estos más de tres meses desde que asumió el Presidente José Antonio Kast, con una enumeración de acciones llevadas adelante por el Ejecutivo en materia económica, social, migraciones y seguridad.
El texto señala en su inicio a modo de presentación: "El balance de un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolverle a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con su gente”.
Los primeros hitos en destacar corresponden a economía, donde afirman que “después del estancamiento, la inversión regresa, las finanzas se ordenan y el país recupera el rumbo”.
Explican que “no fueron decisiones fáciles, pero hoy se siente que Chile empieza de nuevo a ponerse de pie y a generar oportunidades para los que quieren salir adelante”.
En cifras, destacan los US$22.819 millones en inversión ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en los tres primeros meses, los US$16.311 millones en inversión aprobada: más que 2014, 2018 y 2022 juntos; y el alza en 183% de la recaudación por la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) con $ 459.225 millones de enero a mayo.
Luego enumera 30 medidas adoptadas entre las que se cuentan la presentación del proyecto de reconstrucción y reactivación ya aprobado por la Cámara de Diputados; la “inspección total” con la detección de alertas de riesgo fiscal por más de US$ 9.200 millones; el ajuste fiscal del 3% en 2026; y el Plan Chile Sale Adelante producto del alza de combustibles que consiste en congelamiento de tarifas del transporte público, reducción y congelamiento del precio de la parafina en invierno, cupón de gas licuado para el 80% más vulnerable, apoyo a más de 90 mil taxistas, colectiveros y transportistas escolares, y cupón de $100 mil a pescadores artesanales.
También, enumera el acuerdo con Estados Unidos para fortalecer la cooperación en minerales críticos y seguridad; inauguración de dos complejos energéticos en Antofagasta, Ruta 7: programa histórico por más de $ 800 mil millones para potenciar la Carretera Austral; y que BancoEstado eliminó el cobro de $ 300 por transferencias electrónicas desde CuentaRUT hacia otros bancos.
El documento también menciona las indicaciones al proyecto de sala cuna, el proyecto de compensación a compras de pañales y medicamentos, declaración conjunta con Marruecos y primer paso hacia un acuerdo comercial; y visa de negocios con India para empresarios de ese país.
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