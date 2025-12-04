Embajador de Estados Unidos se reúne con Kast: "Seguiremos impulsando una cooperación práctica entre EEUU y Chile"
Brandon Judd había sostenido también una conversación con la carta del oficialismo, Jeannette Jara.
Un día después de su encuentro con la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, fue el turno de José Antonio Kast, quien se reunió hoy con el nuevo embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd. Esta reunión forma parte de las conversaciones que el diplomático está manteniendo con los presidenciables de cara a las elecciones del próximo domingo 14 de diciembre.
El encuentro fue dado a conocer por el mismo embajador norteamericano quien, via su cuenta de X, agradeció "la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos":
"Después de mi reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast, agradezco la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos. Seguiremos impulsando una cooperación práctica entre EEUU y Chile -seguridad, crecimiento e innovación- con pleno respeto por la institucionalidad democrática", expresó el diplomático por su red social.
El contexto de esta reunión sigue a la que tuvo Jeannette Jara con el embajador, luego del debate de Archi, donde Judd expresó su intención de “seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”.
Estas declaraciones se suman a las que el diplomático había entregado el pasado 20 de noviembre, cuando señaló que trabajará "con cualquier Presidente que el pueblo chileno elija", pero consignando que "ciertamente habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar".
Además, en dicha oportunidad agregó: "Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios. Hay gobiernos que estarán ideológicamente más alineados con nosotros, y esos Gobiernos serán más fáciles de tratar".
Estos comentarios, que en su momento generaron controversia, obligaron a Judd a aclarar su postura, lo que le valió una nota de protesta desde la Cancillería chilena.
