En medio de tensiones, Kast se reúne con Boric y pone en dudas avance de sala cuna y el sistema que reemplaza al CAE antes del cambio de Gobierno

Luego de las tensiones que han protagonizado en los últimos días, el Presidente electo, José Antonio Kast, se reúne con su antecesor, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda, la segunda cita entre ambas autoridades luego de la victoria del candidato del Partido Republicano en las elecciones del pasado 14 de diciembre.

En un encuentro que se extendió por cerca de dos horas, las partes avanzar en coordinar el traspaso político y legislativo entre ambas administraciones en materias clave que hoy se encuentran en tramitación, como el proyecto que amplía la cobertura de sala cuna, el nuevo sistema público de Financiamiento de la Educación Superior (FES) que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE), y la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La cita tuvo como objetivo principal ordenar el diálogo entre los equipos entrantes y salientes, especialmente a nivel ministerial, para asegurar continuidad en la información de proyectos que aun se encuentran en legislación.

“De aquí al 20 (de enero), ya la próxima semana, van a estar nominados quiénes serán nuestros ministros y lo que buscamos es, a partir de esa fecha, un diálogo entre los ministros de las distintas carteras y que se puedan ir compartiendo la información”, señaló Kast tras la reunión, donde entregó una declaración en solitario, sin Boric.

El Presidente electo llegó al Palacio de La Moneda a las 8:00 de la mañana, acompañado de su equipo más cercano -su próxima jefa de gabinete, Catalina Ugarte, su futuro asesor del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, y su jefa de Prensa, María Paz Fadel- en momentos en que se afina su figura presidencial y con la transición de cara al cambio de mando del 11 de marzo.

En ese marco, Kast subrayó la relevancia de una coordinación temprana entre los equipos económicos, considerando que hay proyectos en curso y que el estado de las finanzas públicas es un tema determinate para el republicano.

“Hemos concordado que previo a eso nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes -como el FES o la sala cuna- tenemos que estar seguros de que existen los recursos suficientes, porque eso también va de la mano del reajuste”, explicó.

Alza del cobre y mayor espacio fiscal

Consultado por el repunte del cobre -que se ha consolidado en máximos históricos sobre US$ 6 la libra- y su eventual impacto sobre un mayor espacio fiscal, Kast llamó a la cautela y a mantener una mirada austera, pese a las grandes expectativas que existen.

“Es cierto que han habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo, para no crear falsas expectativas”, afirmó.

En cuanto a los SLEP, el Presidente electo reiteró una postura de pausa y evaluación. “También conversamos sobre el tema de los SLEP, que sigue avanzando. Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que los resultados sean positivos”, sostuvo.

Finalmente, y en línea con lo que había anticipado el Presidente Gabriel Boric durante el Congreso Futuro 2026, instancia en la que ambos mandatarios sostuvieron un diálogo directo y en la que el jefe de Estado incluso llamó a su sucesora avanzar en el proyecto de sala cuna, el Presidente electo abordó los plazos legislativos y puso en duda que esta iniciativa y el FES logren despacharse dentro del calendario actual.

“Se está conversando. No necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo. Y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y, por supuesto, un cambio muy relevante en la administración del Gobierno”, concluyó.