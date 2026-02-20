Francisco Leturia por polémica con Jouannet: “La persona que el Presidente ponga a cargo de la persecución del delito, tiene que ser un gran cumplidor de la ley”
Para el expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) estima que “lo más fácil” para terminar con el debate que se generó a partir del nombramiento del diputado en la Subsecretaría de Seguridad es que el propio nominado dé un paso al costado.
Noticias destacadas
Francisco Leturia presidió el Consejo para la Transparencia y, en esa calidad, analiza la compleja situación que le está generando al presidente electo José Antonio Kast el nombramiento del diputado Andrés Jouannet en la Subsecretaría de Seguridad.
En conversación con Diario Financiero plantea que cuando ya está anunciado, “que Kast diga ‘me equivoqué, no hice la pega como debí hacerla, no me di cuenta de algo obvio y lo tengo que sacar’. Es más fácil para todos que sea el propio Jouannet el que termine dando un paso al costado”.
-¿Qué le parecen las polémicas generadas en medio del proceso de nombramientos del presidente electo?
-Primero, creo que hay una aceptación de la realidad o una estrategia en reconocer que es imposible que los equipos de la oficina de la OPE tenga control absoluto, puedan hacer toda la revisión y toda la inteligencia, de una persona. Ha sido una tónica que cada vez que ha habido un nombramiento, una semana antes, o algo así, el nombre se echa a volar, se filtra. Pasó con todos los ministros, se dando de a goteo, con más o menos escándalo, los que produjeron más escándalo quedaron fuera. Fue una forma de obligar a la opinión pública a hacer ese trabajo de inteligencia que era imposible hacer para la OPE. Lo ideal es que lo hubieran hecho ellos, era física y materialmente imposible. Veo ahí una estrategia de más de bajo costo, porque estamos en febrero y esto sólo le interesa a las 5.000 personas que siguen la política semanalmente y es gente que no va a cambiar su voto. Me parece dentro de todo, una cosa pragmática.
-En específico, ¿qué opina de la polémica con Andrés Jouannet?
-Creo que eso es bien especial, porque es el ministerio que supuestamente más le importa al Presidente de la República. No creo que tenga ningún vínculo con la ministra, me extraña que ella no haya dicho nada, porque si Jouannet hace mal la pega, la que se desprestigia es ella. No creo que esté contenta con todo este espectáculo.
-Es una situación compleja…
-Es que no es fácil, cuando ya está anunciado, que Kast diga ‘me equivoqué, no hice la pega como debí hacerla, no me di cuenta de algo obvio y lo tengo que sacar’. Es más fácil para todos que sea el propio Jouannet el que termine dando un paso al costado. Jouannet no es una persona que tenga tanto peso político específico, no es una persona que haya que cuida, no tiene un gran partido detrás que se vaya a declarar en huelga, si es que lo sacan. Está en un cargo que es híper importante y esto va a generar puros problemas. Me sorprende de parte de Kast, salvo -y quiero pensar bien- que esté todo esto pensado y estén esperando que sea el mismo el que dé un paso al costado y asumir que esto no va a tener costos reales políticos.
“Lo único que consideraría grave, y todavía espero que no sea, es que Kast diga que (el nombramiento) estuvo bien hecho”
-¿Es un error que se puede subsanar?
-Es imposible no cometer errores en una instalación y si se maneja bien, pasa piola; pero si Kast valida que pueda falsear la declaración de patrimonio, que puede tener negocios con los chinos y no con cualquier chino, sino con los chinos más cuestionados del sistema… Tampoco estamos diciendo que es un experto en seguridad insustituible. O sea, no es Jorge Quiroz, que es la lejos la mejor carta que tenía para Hacienda. Lo único que consideraría grave, y todavía espero que no sea, es que Kast diga que estuvo bien hecho. No creo que quiera que ese sea su estándar. Porque lo que sí importa es el estándar que va a mostrar Kast como debut en su gobierno.
-Entonces, a partir de su campaña, ¿cuál es el estándar que se le debería pedir a Kast?
-Si Jouannet se queda esto es Piñera III y la candidata de ese grupo salió quinta. Y Kast tiene un mandato democrático para hacer las cosas de determinada manera, no para hacer las cosas a su pinta. Él tiene un mandato democrático, con un compromiso. Él dijo ‘este es mi plan’ y si deja a Jouannet está incumpliendo el plan, está incumpliendo el compromiso.
-El hecho de que la polémica ocurriera con el subsecretario de Seguridad, ¿es especialmente importante?
-La persona que el Presidente de la República ponga en el ministerio a cargo de la persecución del delito, tiene que ser un gran cumplidor de la ley. No puedes obligar a los demás a perseguir el delito, si no eres un cumplidor muy estricto de la ley y de las obligaciones éticas y de probidad que exige la vida pública. Para todos los cargos, pero sobre todo para este, ese debiera ser el estándar.
