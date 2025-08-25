Gerardo Varela: “Si hay algo que ha demostrado Evelyn Matthei a lo largo de su historia es que se atreve a desafiar las probabilidades”

El columnista y exministro de Educación de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera analisó junto a los panelistas de La Cadem en Diario Financiero las posibilidades de que la candidata revierta su mala performance y salga del tercer lugar que le impediría pasar a segunda vuelta.

En un nuevo episodio de La Cadem en Diario Financiero, los panelistas entrevistaron al exministro de Educación de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera y columnista Gerardo Varela, con quien analizaron el estado de la carrera presidencial en su sector, Chile Vamos, y si es posible que la candidata Evelyn Matthei logre revertir su mala performance y salir del tercer lugar que le impediría pasar a segunda vuelta.

El columnista, que se ubica políticamente en Chile Vamos, aunque asegura que trabajaría para cualquier gobierno del sector, reconoce que “siempre hubiera sido mejor una lista… las dos listas le costaron la pega al ministro de Agricultura”, exclama, aludiendo a lo ocurrido en el oficialismo, para ejemplificar la importancia de haber logrado acuerdo en ambos sectores. Sin embargo, admite que no fue “muy realista” apuntar a una lista, ya que de haber llegado a acuerdo Chile Vamos con el Partido Republicano, se habría levantado una lista más a la derecha con el Partido Nacional Libertario y el Social Cristiano.

No obstante, no baja las manos, ya que desde su punto de vista aún “hay algunos distritos donde hay que trabajar para entender bien quién debe omitirse, a quién hay que apoyar y quiénes son los mejores candidatos”. Y aclara que, a diferencia de otros en su sector, “yo no estoy tan apocalíptico” respecto al resultado de la presidencial. A su juicio, pasada la primera etapa de la carrera presidencial, ahora viene la de ponerse a trabajar y de apoyar “con plata, con ideas o con las dos", la opción de Matthei.

“Una buena campañera”

Porque, desde su punto de vista, “si hay algo que ha demostrado Evelyn Matthei a lo largo de su historia es que se atreve a desafiar las probabilidades”.

Varela destaca de la candidata de Chile Vamos que “se atreve” y muestra su optimismo, previendo que en la medida que se acerquen las elecciones, las encuestas van a cambiar en favor de Matthei, porque –entre otras cosas– “es una buena campañera”. Aunque también le aconseja que le hable a la gente en general y en particular a las mujeres; pero también plantea que la candidata debe “ordenarse, disciplinarse y explicarle a la gente por qué es la persona más indicada para devolverle la brújula a Chile”.

Siempre en la línea de encontrar la mejor fórmula para asegurar su paso a segunda vuelta, Valera planteó que “yo le diría a Evelyn que su rival es Jara y no Kast”, porque estima que la candidata de Chile Vamos no le va a ganar a Kast “por la derecha”, sino que “debe ganarle a Jara”, insistió.