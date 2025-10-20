Jara y Kast se consolidan como los candidatos con mejores opciones para pasar a la segunda vuelta presidencial
Sin embargo, según la encuesta Cadem de esta semana, la aspirante de Chile Vamos a La Moneda, Evelyn Matthei (UDI), se impondría a la candidata comunista por un margen similar al del republicano.
En menos de un mes, el 16 de noviembre, los chilenos deberemos concurrir a votar para elegir a un nuevo Presidente o Presidenta de la República y a 155 diputados y 23 senadores, estos últimos en siete regiones del país.
Y, hasta ahora, pareciera que se habría consolidado la escena de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) y del opositor José Antonio Kast (PR) pasando a segunda vuelta. De ello da cuenta la última encuesta Cadem, según la cual la aspirante de Chile Vamos a La Moneda, Evelyn Matthei (UDI) se ha consolidado en el tercer lugar, a pesar de que en un escenario de segunda vuelta también se impone por amplio margen a Jara.
Así las cosas, de cara a la primera vuelta, pensando en que las elecciones fueran el próximo domingo, según el estudio de esta semana Jeannette Jara lidera las opciones (26%); seguida por José Antonio Kast (22%) y, en tercer lugar, se ubica Evelyn Matthei (14%), quien parece haberse estabilizado en esta posición.
Más atrás, pero de cerca, le siguen Johannes Kaiser (12%) y Franco Parisi (11%); más atrás aún se ubican Harold Mayne-Nicholls (4%) y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés (1%).
Camino al balotaje: 40% cree que Kast será presidente
Respecto de quién cree la opinión pública que será el próximo presidente o presidenta de Chile, Kast retoma la ventaja sobre Jara, pues el 40% estima que el exdiputado será el próximo presidente, mientras que sólo 26% cree que será la exministra del Trabajo. Sólo 8% supone que será Matthei; quien es superada por el 9% que cree que es Kaiser quien llegará a La Moneda, seguido por Parisi (7%).
En un escenario de segunda vuelta, Kast se impone a Jara por 49% a 33%; mientras que Matthei también se impone a la aspirante oficialista a La Moneda por 48% a 30%.
