En reunión con medios internacionales Jeannette Jara promete una relación colaborativa con los inversionistas extranjeros

Cuando se le preguntó qué opinaba sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, Jara respondió: “Conozco poco su trayectoria”.

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, prometió una relación colaborativa con los inversionistas extranjeros si gana las elecciones, en un intento por contrarrestar la preocupación del mercado de que su gobierno frene la actividad económica.

Chile ha tenido tasas de inversión muy bajas durante demasiado tiempo y se necesita más para impulsar el desarrollo general, dijo Jara a la prensa extranjera en Santiago este miércoles. La exministra del Trabajo mencionó oportunidades económicas en energías renovables e infraestructura crítica, como puentes y puertos, para mejorar la conectividad.

“Me gusta soñar en grande y construir en grande”, señaló Jara. “Para eso hay que multiplicar la inversión en Chile”.

¿Machado quién?

En política exterior, aseguró que priorizará el multilateralismo y expresó su esperanza de que los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes frente a Venezuela no se intensifiquen. Argumentó que sería mejor capturarlos y juzgarlos con el debido proceso en lugar de matarlos directamente.

Más que centrarse en Machado, “me preocupa la situación de Venezuela”, dijo Jara, quien describió al gobierno de Maduro como “una dictadura”.

Jara prometió combatir la delincuencia ampliando la capacidad penitenciaria, incorporando mejor tecnología policial y reforzando la fiscalización del tráfico portuario.