Kast vuelve a arremeter contra Jara luego de polémica por nacionalización del cobre y el litio en su programa de primarias

El candidato presentó una serie de medidas en La Araucanía, además de la carta de Republicanos para la senatorial en la zona, el exalcalde Rodolfo Carter.

El candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, valoró su posición en las encuestas que lo tienen liderando los sondeos, pero señaló que, si bien es una buena noticia, eso no cambia su forma de trabajo de cara a las elecciones de noviembre.

Kast lideró los sondeos de este fin de semana en la encuesta Cadem con un 28% de apoyo, seguido de Jeannette Jara con un 26% y luego Evelyn Matthei con un 16%. El Republicano llamó a no confiarse y seguir trabajando: “Nuestro adversario está al frente y quiere prolongar la mala gestión del Gobierno actual y es Jeannette Jara, una exministra del Trabajo que tiene cifras históricas de desempleo”.

Agregó que “el triunfo en las elecciones parlamentarias es fundamental, vamos a estar frente a una emergencia, vamos a ser un Gobierno de emergencia y necesitamos una mayoría parlamentaria clara”.

En la actividad realizada en Temuco, Kast presentó al exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, como candidato al senado por La Araucanía, junto a la secretaria general de la colectividad Ruth Hurtado y actuales parlamentarios de su partido.

"Queremos repetir la hazaña de tener cuatro senadores que se registró en las elecciones pasadas, porque queremos volver a hacer de Chile uno de los países más seguros de Latinoamérica”, dijo Kast.

Críticas a Jara

El candidato insistió en su llamado a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, a “disculparse por haber mentido” sobre su programa de primarias respecto a la nacionalización del litio y cobre, que primero negó y luego tuvo que reconocer que en el documento que presentó ante el Servicio Electoral (Servel), se incluía la nacionalización de ambas industrias, como había dicho Kast.

Indicó que “todavía no escucho ninguna disculpa por parte de Jeannette Jara por haber mentido con su programa y por haberme agredido en un debate, no he escuchado a ninguno de sus voceros decir Kast tenía razón”.